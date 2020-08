Calciomercato Sampdoria – Definita ormai la cessione di Linetty al Torino, non senza qualche polemica da parte di tifosi doriani, il club blucerchiato prosegue nella propria campagna di dismissioni per cercare di incassare le somme necessarie ad acquistare i rinforzi per Claudio Ranieri in vista della Serie A 2020/21. Il difensore colombiano Murillo potrebbe essere la seconda cessione.

Calciomercato Sampdoria – Murillo al Celta Vigo, prosegue la trattativa

Il portale spagnolo farodevigo.es riferisce infatti che il Celta Vigo, squadra nella quale Murillo ha giocato in prestito nella scorsa stagione, sta continuando a trattare con la dirigenza della Sampdoria per provare a riportare il difensore colombiano nel proprio organico. Il Celta Vigo non ha esercitato l’opzione di riscatto che era all’interno dell’accordo tra i due club, perché riteneva che la cifra fissata inizialmente dalla Sampdoria fosse troppo alta.

Attualmente, secondo il portale spagnolo, la differenza tra la richiesta della Sampdoria e l’offerta del Celta Vigo sarebbe di 2 milioni di Euro: 12 offerti contro 14 richiesti da Ferrero ed Osti. Una distanza, se fosse questa, che potrebbe essere facilmente colmabile nei prossimi giorni. La cessione di Murillo resta centrale per le ridefinizione del monte ingaggi blucerchiato: il colombiano ha uno stipendio che non rientra più nei piani societari.