Calciomercato Torino – Krunic resta un obiettivo – Gaston Ramirez nel mirino – Vicinissimo un terzino

Il calciomercato Torino si è finalmente sbloccato dopo settimane di sondaggi, infatti Rodriguez e Linetty sono solo i primi innesti di una campagna acquisti ancora molto accesa.

Krunic resta un obiettivo

L’arrivo di Karol Linetty non esclude quello di Rade Krunic, centrocampista che Giampaolo conosce benissimo. Il bosniaco del Milan resta un obiettivo sul quale i granata intendono ancora lavorare nonostante la prima richiesta rossonera ritenuta troppo alta. Su Krunic c’è però anche l’interesse dei tedeschi del Friburgo, ma il calciatore vorrebbe ricongiungersi al tecnico Giampaolo, che lo ha lanciato nella nostra Serie A.

Dopo Linetty si prova per Gaston Ramirez

Dopo aver chiuso l’accordo per Linetty, il Torino prova a mettere in piedi un’altra operazione con la Sampdoria, quella per il trequartista uruguaiano Gaston Ramirez, valutato dai blucerchiati tra i 12 e i 15 milioni.

Ranieri vorrebbe trattenere il suo fantasista, ma Ferrero (incurante delle critiche dei suoi tifosi), è pronto ad incassare per la cessione del suo calciatore, purchè gli venga riconosciuta la cifra richiesta. I granata aspettano di piazzare Izzo e Lyanco per proporre un’offerta concreta.

Vicinissimo un terzino destro: ecco chi è

Mergim Vojvoda era dato come fatto all’Atalanta, ma gli scenari, come spesso capita nel calciomercato, sono improvvisamente cambiati. Il terzino destro kosovaro dello Standard Liegi sembrava ad un passo dall’accordo con i bergamaschi che però non è ancora arrivato. E così c’è stato un nuovo tentativo da parte di Davide Vagnati. E adesso tra la richiesta e l’offerta c’è meno di 1 milione di differenza, con l’affare che potrebbe chiudersi nelle prossime ore.