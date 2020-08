Film Stasera in Tv – La torre nera – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film La torre nera. Produzione statunitense del 2017 per la regia di Nikolaj Arcel con Idris Elba, Matthew McConaughey, Tom Taylor, Claudia Kim nei ruoli principali. Il film è l’adattamento cinematografico della celebre saga di libri di Stephen King. Una serie di romanzi che, mischiando fantasy, fantascienza, horror e western, narra la storia di una terra in decadenza, Medio-Mondo, e dell’eroica figura che cerca di salvarla, il pistolero Roland, una sorta di cavaliere di frontiera che cerca di raggiungere la “Torre Nera”, una costruzione leggendaria che rappresenta il punto di incontro del tempo e dello spazio.

La torre nera – Trama

Il Pistolero Roland Deschain (Idris Elba) è condannato ad un’eterna battaglia contro Walter O’Dim, conosciuto come l’Uomo in Nero (Matthew McConaughey), per impedire il crollo della Torre Nera, che tiene uniti tutti i mondi esistenti. La posta in gioco è il destino dell’universo: il bene e il male si scontreranno in una battaglia decisiva e solo Roland potrà difendere la Torre dall’Uomo in Nero.

La torre nera – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: The Dark Tower

Genere: Fantascienza

Durata: 1h 35m

Anno: 2017

Paese: USA

Regia: Nikolaj Arcel

Cast: Idris Elba, Matthew McConaughey, Tom Taylor, Claudia Kim

La torre nera – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso su Tv8, (canale 8 del digitale terrestre, anche 508 in HD), alle ore 21.30 di oggi, lunedì 24 Agosto 2020. La programmazione di Tv8 lo prevede al termine delle repliche della trasmissione 4 Ristoranti, ideata e condotta dallo Chef Alessandro Borghese.