Juraj Kucka – Ruolo, Carriera, Statistiche

Juraj Kucka è un centrocampista centrale ormai molto esperto, ha 33 anni e tante avventure diverse nel proprio bagaglio, dal quale però non è mai uscita una caratteristica molto importante, quella di fornire goal pesanti alla propria squadra.

Juraj Kucka: Ruolo

Juraj Kucka è un centrocampista centrale, forte fisicamente e dotato di discreta tecnica, è anche un ottimo colpitore di testa. Capace di ricoprire tutti i ruoli della zona centrale del centrocampo: davanti alla difesa, da mezzala, da trequartista con caratteristiche difensive. Il suo gioco molto fisico lo porta a rischiare qualche cartellino in più, che viene spesso però compensato dalla sua capacità di inserimento e dalla sua tendenza a trovare la rete avversaria. È anche un buon rigorista.

Juraj Kucka: Carriera

Nato a Bojnice, in Slovacchia, debutta nella prima squadra del Podbrezova, formazione con la quale chiude anche la trafila delle giovanili. Nel 2007 passa al Ruzomberok e nel 2009 allo Sparta Praga, formazione con la quale si fa notare agli occhi degli osservatori europei giocando in Champions e in Europa League, competizione nella quale mette a segno 3 reti in 2 stagioni. È il Genoa a portarlo in Italia nel gennaio 2011: vi resterà fino all’agosto 2015 raccogliendo 127 presenze tra Serie A (segna 9 reti) e Coppa Italia. Nel 2015 viene acquistato dal Milan dove gioca con regolarità per 2 stagioni (67 presenze e reti), poi viene ceduto in Turchia al Trabzonspor dove gioca una stagione da titolare (28 presenze e 3 goal) e inizia una seconda da alternativa. Nel Gennaio 2019 il Parma lo riporta in Serie A: da quel momento sono 46 presenze e 10 reti con la maglia ducale.

Juraj Kucka: Statistiche

Juraj Kucka ha raccolto nella scorsa stagione con la maglia del Parma 26 presenze in campionato, venendo schierato per due volte anche in Coppa Italia. Ha segnato 6 reti in Campionato, andando a segno dal dischetto del rigore due volte. In Serie A ha anche effettuato due assist in movimento. Ha una media voto di 6.06 e una media fantavoto di 6.79, nonostante le tre ammonizioni e una espulsione prese nel corso dell’intero campionato. Il suo ruolo nel fantacalcio classic è C, mentre nella modalità Mantra è schierabile sia come M che come C. Nonostante non parta mai tra i titolari fissi, a causa dell’incostanza di rendimento, generalmente finisce sempre col conquistare un posto in squadra.