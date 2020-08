Le donne più ansiose dello zodiaco: ecco chi sono

L’ansia è un problema di cui soffrono milioni di persone in tutto il mondo: si tratta di un disturbo che può avere diversi livelli di gravità, ma è certo sempre profondamente limitante. Si può essere colpiti dall’ansia in molteplici situazioni, quelle in cui vi sia oggettivamente un motivo di possibile pericolo e rischio, ma anche quelle in cui, in realtà, non ci sarebbe nulla.

C’è tuttavia un particolare che sfugge ad altri ma che nell’ansioso attiva una reazione specifica, come si trattasse di un interruttore che, girato, accende la luce. Per l’ansioso questa luce è il senso di mancamento, la testa che gira, il respiro che diventa affannoso, la sensazione di non riuscire a farcela. Vediamo quali sono le donne dello zodiaco che maggiormente sono esposte al problema.

1)Pesci

La donna pesci è estremamente ansiosa. Vive in uno stato di tensione quasi permanente. Anche aprire una mail o affrontare un discorso con il proprio capo può essere motivo di ansia, per il fatto di non sapere “cosa potrebbe accadere”. Una reazione incontrollata e incontrollabile nella maggior parte dei casi. Talvolta ha anche a che fare con la paura del giudizio altrui e il timore di non essere all’altezza di una determinata situazione. Ma, in realtà, quasi sempre si tratta di paure infondate, essendo il pesci portato a essere un grande lavoratore e una persona dalla resistenza notevole agli eventi esterni.

2)Vergine

La donna vergine è iper ansiosa, perché deve sempre dimostrare, agli altri e a se stessa, di essere in condizioni di farcela, di riuscire a superare gli ostacoli, di non essere preda delle sue paure. Ma proprio questo genera, invece, paure e ansie, il più delle volte immotivate. Porsi degli obiettivi è sicuramente importante, ma anche far sì che essi siano raggiungibili ha il suo perché. Dire “scriverò una tesi di 1000 pagine in un giorno” è, probabilmente, un obiettivo poco realistico. Dire “scriverò una tesi di 1000 pagine dandomi un mese di tempo” è, invece, già più fattibile come lavoro. Pertanto, il realismo, di cui pure il segno abbonda, è proprio la chiave per poter tenere sotto controllo le paure.

3)Cancro

Altro segno super ansioso, in parte per la sua timidezza, in parte per la sua perenne insicurezza. Così, dovendo affrontare una prova teme di non essere all’altezza, pur avendo studiato o essendosi preparato adeguatamente. Dovendo fare il suo ingresso in un nuovo gruppo di studio o di lavoro o di volontariato, teme di essere giudicato male e inizia ad avere reazioni come mani sudate, rossore in volto, sguardo sfuggente, che lo rendono ancora più ansioso. Insomma, sarebbe il caso di prendere la vita con un po’ più di relax.

4)Ariete

Più che di nervosismo, nel caso dell’ariete si parla di tensione nervosa, perché il segno ha sempre questa tendenza a porsi mille sfide, volendole vincere tutte. Il che è una cosa giusta, perché bisogna essere in grado di affrontare la vita con slancio e coraggio. Ma bisogna anche avere la capacità di porsi obiettivi raggiungibili, alla portata, e di vivere il momento, assaporando le piccole cose quotidiane, senza necessariamente essere sul filo e vivere di aspettative, competizioni e confronti. Così, la donna del segno deve accettare il fatto, ad esempio, di essere arrivata solo seconda a una gara: non è una sconfitta, ma un risultato ottimo che può portare a un miglioramento in occasione del prossimo evento sportivo.