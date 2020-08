Lorenzo Riccardi risponde al alcune domande che gli sono state fatte durante la giornata di ieri, spiegando cosa realmente pensa della chiusura delle discoteche e la riapertura delle scuole. Un tema molto importante negli ultimi mesi che, si è fatto ancora più fitto durante queste ultime settimane dove, il Governo ha deciso definitivamente di chiudere le discoteche dopo il netto aumento dei contagi.

L’ex tronista che tra poco dovrebbe tornare nello studio di Maria De Filippi come opinionista del trono classico, si vede molto in disaccordo con le ultime leggi uscite, spiegando così il suo punto di vista su Instagram. Quali sono state le sue parole?

Lorenzo Riccardi in disaccordo con il Governo

Il carattere dell’ex tronista è sempre stato molto peperino e diretto tanto da farsi amare da una fetta di fan e di pubblico molto ampia nel corso degli anni. Lorenzo infatti, ha sempre cercato di affermare quello che realmente pensa senza tantissimi peli sulla lingua e cercando di non andare mai contro quello che è il suo pensiero per compiacere gli altri.

Ora che il Governo ha deciso di chiudere le discoteche a causa dei tantissimi assembramenti e l’aumento dei contagi da Covid-19, Lorenzo ha deciso di dire la sua in merito a quello che sta succedendo. Nelle ultime settimane infatti, la Sardegna è stata vista come un punto di ritrovo per la movida dei giovani che, sembra aver portato a un aumento dei contagi a causa delle leggi poco rispettate e degli stessi assembramenti.

A scagliarsi a favore e contro il Governo sono stati tantissimi Vip e influencer, spingendo Lorenzo Riccardi a dire la sua che, sembra essere proprio in disaccordo con le scelte prese. Quali sono state le sue parole?

Ex tronsita contro la riapertura delle scuole

Lorenzo Riccardi ha approfittato di alcune domande su Instagram per rispondere e dire quello che realmente pensare della chiusura delle discoteche e della riapertura delle scuole. In merito alla prima ha infatti esordito con: “Penso che ci dicono quello che vogliono, era ovvio che i casi sarebbero aumentati ma la domanda è… perché sono venuti fuori solo a fine estate? E di certo non è chiudendo le discoteche che si risolve il problema. Basta guardare le spiagge libere, traghetti, centri storici e altro. La verità è che in alto ci sono molti incompetenti”.

Per concludere L’ex tronista ha spiegato anche cosa pensa della riapertura delle scuole: “Hanno chiuso le discoteche per assembramenti! Dicono che la colpa è dei giovani, le scuole sono uguali ma senza musica! Non capisco cosa cambia”.