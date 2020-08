Meteo, pioggia e schiarite: ecco le previsioni per domani martedì 25 agosto 2020

Secondo le previsioni Meteo per domani martedì 25 agosto 2020 ci sarà un miglioramento evidente sul Centro-Nord, mentre perdurerà la variabilità sull’Appennino, sul basso Adriatico e su alcuni settori del Sud. Caldo più moderato su tutto il Paese.

Nord: previsioni domani martedì 25 agosto 2020

Come indicano le previsioni Meteo domani avremo una giornata caratterizzata da nuvolosità sparsa su tutte le regioni con locali rovesci su Emilia-Romagna al mattino. Dal pomeriggio e in serata rasserenamenti ovunque. Temperature in diminuzione.

Centro: previsioni domani martedì 25 agosto 2020

Al mattino ci saranno nubi sparse a tratti compatte su tutto il Centro in un contesto più asciutto, salvo deboli precipitazioni su Abruzzo. Al pomeriggio e in serata nubi sparse alternate a schiarite, fatta eccezione per locali annuvolamenti sull’Appennino con possibilità di occasionali rovesci. Temperature in diminuzione.

Sud e Isole: previsioni domani martedì 25 agosto 2020

Residua variabilità su Molise e Campania con possibili rovesci al mattino, tempo più stabile sulle altre regioni. Al pomeriggio potrebbe piovere sull’Appennino e sulla Puglia, mentre ci sarà bel tempo sul resto del meridione, isole incluse. Temperature in diminuzione.