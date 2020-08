Nilufar Addati positiva al Covid-19 | Ennesima influencer contagiata

Nilufar Addati riemerge nelle sue storie Instagram annunciando a tutti i suoi fan e a tutti i suoi amici di essere positiva al Covid-19. La ex tronista di ritorno dalla Sardegna lancia un lunghissimo messaggio all’interno del suo profilo social, rassicurando tutte le persone che la seguono e raccomandandosi con cui, è stato a contatto con lei nell’ultima settimana.

In questi ultimi giorni sono tantissimi i Vip e le influencer che, confessano sui social di aver contratto il Covid-19 di ritorno dalla Sardegna. Nonostante dopo il lockdown le cose sembrano piano piano riprendere la vita di tutti i giorni, moltissimi personaggi famosi non sono riusciti a rispettare le leggi del Governo che vietavano gli assembramenti. Proprio per questo, nelle ultime settimane i contagi stanno aumentando di ora in ora, colpendo i tantissimi Vip che, hanno deciso di farsi le loro vacanze sull’isola senza stare perfettamente attenti e senza rispettare le dovute precauzioni.

Nilufar Addati positiva al Covid-19

Un’influencer che, nelle ultime ore ha annunciato di essere positiva al Coronavirus è Nilufar Addati. Dopo giorni di silenzio infatti, la ex tronista è riemersa nelle sue storie Instagram spiegando come sono andate realmente i fatti e come, si sente. Nilufar non si è tirata indietro dallo spiegare per filo e per segno tutti i suoi movimenti, lanciando sui social una vera e propria lettera di spiegazioni.

Nilufar afferma che: “Ciao amici, mi sono presa gli ultimi giorni di silenzio per tranquillizzare me stessa e le persone che mi vogliono bene, dopo aver effettuato un sierologico tramite prelievo ematico, sono stata sottoposta a un tampone. Il cui risultato è stato purtroppo positivo. Ho contratto il Covid-19. Sono stata a contatto con persone positive, sono stata a Napoli dalla Sardegna senza avere la consapevolezza di essere stata a contatto con persone positive in quanto tutti noi siamo venuti a conoscenza dei risultati dei test quando io ero già a casa”.

Ex tronista spiega la sua situazione

Nilufar Addati ha cercato di essere il più chiara possibile all’interno del suo profilo Instagram: “[…] I miei spostamenti si sono limitati a tornare a casa, non sono mai più uscita, non sono stata e non sto attualmente a contatto con i miei genitori, che dopo di me si sono sottoposti al tampone i cui risultati sono arrivati oggi, negativi. Passo 24 ore su 24 in camera mia. Avendo la fortuna di avere il bagno in camera, non condivido con loro neanche quello”.

Le condizioni di salute dell’ex tronista sono relativamente buone e Nilufar afferma di sentirsi abbastanza bene: “Ho avuto la febbre (max 37.5), un po’ di mal di testa simile alla sinusite e ho perso il senso del gusto e dell’olfatto. Invito caldamente tutte le persone che hanno frequentato locali e ristoranti di effettuare un tampone e non il sierologico, perché se siete entrati a contatto con il virus da poco, come nel mio caso al momento degli esami, non serve”.