Oroscopo di oggi, lunedì 24 agosto 2020 – Previsioni per tutti i segni

L’oroscopo di oggi lunedì 24 agosto 2020. Sta per cominciare una nuova settimana che per molti coinciderà con la fine delle vacanze. Come sarà il ritorno in ufficio? Per l’Ariete e il Sagittario una giornata ricca di emozioni intense, lo Scorpione invece potrà vivere una serata letteralmente magica. Come partirà per te la settimana? Ecco, di seguito, l’oroscopo di oggi, segno per segno.

Oroscopo di oggi lunedì 24 agosto 2020: segni di fuoco

Secondo l’oroscopo di oggi Ariete: vivrai un turbinio di emozioni, ma non per forza dovrà essere qualcosa di negativo. Un’impresa ardua sarà farlo capire agli altri! Leone: non farti bloccare dallo stress, perché potresti risolvere, una volta per tutte, una questione che ti assilla da tempo!. Sagittario: la tua parola d’ordine per oggi sarà ‘calma’, anche nel mezzo di una tempesta.

Oroscopo di oggi lunedì 24 agosto 2020: segni di terra

Secondo l’oroscopo di oggi Toro: rischierai di litigare in modo acceso con un famigliare. Perché non provare a sentire le sue ragioni per una volta? Vergine: se non vorrai essere sommerso dalle domande, camuffa il tuo cattivo umore e tutto filerà liscio! Capricorno: dovresti uscire allo scoperto con i tuoi amici e dire loro quello che pensi davvero.

Oroscopo di oggi lunedì 24 agosto 2020: segni di aria

Gemelli: se lavorerai su un progetto con un tuo amico o con il partner, assicurati che curi bene i dettagli, proprio come piace a te! Bilancia: se qualcuno preferirà sentirsi dire una bugia al posto della verità, accontentalo! Acquario: sei un maestro dell’organizzazione e oggi lo farai capire anche a chi ti sta vicino.

Oroscopo di oggi lunedì 24 agosto 2020: segni di acqua

Secondo l’oroscopo di oggi Cancro: sarai pieno di creatività e dovrai usarlo per rendere la serata più accattivante. Scorpione: stasera potresti vivere l’appuntamento dei tuoi sogni. Preparati! Pesci: nelle prossime ore sarai alla ricerca di emozioni intense! Fai attenzione, perché non tutti sapranno capirlo.