Ricetta pasta e fagioli: ingredienti, preparazione e consigli

Oggi vedremo insieme la ricetta della pasta e fagioli. Un classico della tradizione italiana, tipicamente invernale che scalda il cuore ed è considerato uno dei primi piatti più apprezzati. Il piatto povero ma economico ideale da offrire agli ospiti.

Pasta e fagioli – Ingredienti

Gli ingredienti sono da intedersi per 4 persone.

Fagioli borlotti secchi 200 grammi

Passata di pomodoro 250 grammi

Ditaloni rigati 320 grammi

Lardo 80 grammi

Cipolle 20/30 grammi

Prosciutto crudo 80 grammi

Cipolle 30 grammi

Carote 30 grammi

Sedano 30 grammi

1 spicchio di aglio

3 rametti di rosmarino

2 foglie di alloro

Olio extravergine di oliva 10 grammi

Pepe nero a piacere

Sale fino q.b.

Pasta e fagioli – Preparazione

Come prima cosa per preparare la ricetta della pasta e fagioli è necessario mettere in ammollo i fagioli secchi per tutta la notte. La mattina successiva basterà risciacquarli e trasferirli in una pentola: copriteli con abbondante acqua fredda aggiungendo le foglie di alloro. A questo punto lessateli per circa 1 ora e 20 minuti.

Mentre i fagioli cuociono in pentola, preparate tutti gli altri ingredienti della lista:

Mondate e tritate la cipolla finemente

Fate la stessa cosa per la carota e il sedano

Tagliate il lardo a listerelle e il prosciutto in pezzi piccoli

Prendete una casseruola dove andrete a scaldare l’olio con l’aggiunta dello spicchio d’aglio (che avrete sbucciato) e delle verdure tritate, lasciando soffriggere per 5 minuti. A quel punto unite il lardo e il prosciutto precedentemente tagliato cuocendo il tutto per altri 2 minuti.

Ora dovrete prelevare i fagioli con l’ausilio di una schiumarola e aggiungerli al soffritto, unendo l’acqua di cottura con un mestolo. Non dimenticate di conservare l’altra acqua di cottura che servirà successivamente. A questo punto unite la passata di pomodoro e fate cuocere per 20 minuti pepando e salando a piacere: il tutto a fiamma moderata e prelevando due mestoli della composizione da frullare e tenere da parte come crema omogenea. Aggiungere la pasta nella pentola, coprendo con altra acqua di cottura e mescolando ogni tanto.

Una volta che la pasta è al dente potrete aggiungere il composto frullato e il rosmarino, spegnendo successivamente il fuoco: coprite con un coperchio e lasciate riposare tutto per 3/4 minuti. La pasta e fagioli è ora pronta per essere gustata!

Pasta e fagioli – Consigli utili

La conservazione della pasta e fagioli è fattibile in frigorifero per un giorno, utilizzando possibilmente un contenitore ermetico. Il condimento, senza la pasta, si può lasciare in frigorifero per 3 giorni al massimo.