Sabrina Ferilli e i complimenti a Maria De Filippi: “Ho un debole nei suoi confronti…”

Sabrina Ferilli ormai da diversi anni continua ad essere presente in moltissimi programmi firmati Marai De Filippi. Il duo infatti, porta con sé sempre grandissime risate durante le prime serate Mediaset come Amici ma soprattutto Tu si que vales. L’irriverente coppia però, oltre a essere amiche a lavoro sono speciali confidenti anche nella vita privata mostrando a tutti i telespettatori quanto, anche all’interno della televisione possano nascere rapporto di amicizia molto profondi.

Intervistata al settimanale Voi, Sabrina Ferilli non riesce a far altro che riempire di complimenti la sua amica Maria De Filippi mostrando a tutti la stima che ha nei suoi confronti. Un’amicizia che va ben oltre l’ambito lavorativo e che sembra pronta a rimanere solida con il passare dei lunghi anni. Quali sono state le parole dell’attrice?

Sabrina Ferilli e i complimenti a Maria De Filippi

L’attrice intervistata al settimanale Voi ha speso bellissime parole nei confronti della conduttrice con cui, ormai da anni ha creato un forte legame che va ben oltre i vari programmi insieme. Più volte infatti, abbiamo ritrovato entrambe scherzare e ridere insieme tanto da essere amate dal pubblico a casa proprio per la loro amicizia e per la loro spontaneità nel modo di fare.

Sabrina Ferilli ha così spiegato quanto Maria sia l’unica persona a cui non riesce mai a dire di no: “Credo sia l’unica capace di farmi dire sempre di si, neanche mio padre ha tanta influenza su di me. Ho molta stima di lei è tra le persone più serie che ho conosciuto in tv e per Maria De Filippi potrei fare qualsiasi cosa. Ho proprio un debole nei suoi confronti, è l’unico tassello dove potrebbe succedere di tutto”.

L’attrice sempre al fianco della conduttrice

Un rapporto speciale quello tra Sabrina Ferilli e Maria De Filippi, consolidando ormai da anni e che diventa sempre più grande soprattutto fuori dallo schermo. Tra di loro infatti, c’è una grandissima amicizia che, all’interno nel mondo della televisione è difficile trovare.

L’attrice conclude facendo per l’ennesima volta i complimenti alla conduttrice e racconta il loro rapporto fuori dalla tv: “Con Maria di diverto molto, mai un momento noioso. È lei una persona molto rigida, anche nel privato. Maria per me è fondamentale: sa custodire bene i segreti, sa ascoltare e soprattutto è una perfetta confidente che sa consigliare e capire il suo ascoltatore”.