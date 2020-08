Temptation Island torna in tv | Svelate le prime due coppie Nip

Sta per tornare in tv una nuova edizione di Temptation Island, ma questa volta nessun vip sarà protagonista di questa esperienza. Ebbene sì, le registrazioni stanno per ricominciare, mentre la messa in onda è prevista per Settembre su Canale 5.

A condurre non ci sarà Filippo Bisciglia, tanto amato dal pubblico, ma bensì Alessia Marcuzzi che seguirà le coppie Nip all’interno dei rispettivi villaggi per ventuno giorni consecutivi. Nel frattempo, sul social Instagram vengono svelate i fidanzati e le fidanzate pronti a mettersi in gioco.

Temptation Island torna in tv

Dopo una pausa estiva Temptation Island torna in tv, stavolta le coppie che parteciperanno non sono conosciute nel campo dello spettacolo. A Settembre ritorneremo a seguire il viaggio nei sentimenti che ha tenuto migliaia di telespettatori attaccati alla tv. Emozioni, pianti ma anche tante rivelazioni nella nuova edizione che seguirà le sei coppie divise nei villaggi nell’isola della Sardegna.

Le riprese iniziano lunedì 24 Agosto, nonostante gli ultimi avvenimenti di contagio, dove verrà registrato il programma, si utilizzeranno tutte le migliori indicazioni per garantire la tranquillità contro l’emergenza sanitaria del Covid-19.

Chi sono le prime coppie?

Pian piano stanno arrivando le presentazioni dei nuovi concorrenti, per ora sono due ma vediamole nel dettaglio. Antonio e Nadia sono una coppia da un anno e nove mesi, lui ha 32 anni e lei 22. È stato proprio lui a chiamare la redazione perché ha bisogno di capire se la sua ragazza è quella giusta, accusandola di non fare nulla all’interno della casa, descrivendola come “viziata”. Nadia, dal suo canto, afferma di non volersi piegare e di non cambiare per nulla al mondo. La coppia insomma, sembra non essere così stabile, tanto da far domandare Antonio se continuare, visto il suo sentimento, o meno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VIG(Very Important Gossip) (@vig_officialgossip) in data: 23 Ago 2020 alle ore 9:05 PDT

La seconda coppia è composta da Carlotta e Nello, fidanzati da sei anni, sono in contrasto riguardo il loro futuro assieme. Lei chiama Temptation Island con le idee chiare, determinata nel volersi sposare afferma che potrebbe anche lasciarlo se così non fosse, mentre lui è più “moderno” e vorrebbe semplicemente convivere. Già su Instagram i fan del programma sono partiti carichi nel fare le previsioni su quanto accadrà all’interno dei villaggi, a noi non resta che aspettare le presentazioni degli altri fidanzati.