Theo Hernandez – Ruolo, Carriera, Statistiche

Theo Hernandez è stato giudicato il miglior terzino sinistro della Serie A 2019/20. Questo per il suo rendimento, alto e costante, per il suo peso in goal e assist nell’economia del Milan, e per la capacità di sbaragliare la concorrenza interna al club milanista (Ricardo Rodriguez e Laxalt) nel ruolo.

Theo Hernandez: Ruolo

Theo Hernandez è un terzino sinistro completo, bravo in fase difensiva ed offensiva. Tutto mancino, più che discreto tecnicamente, associa velocità in progressione a forza fisica che lo rendono difficile da contenere. È un buon crossatore, ha notevoli capacità di inserimento e vede molto bene la porta.

Theo Hernandez: Carriera

Nato a Marsiglia in una famiglia di calciatori, figlio e fratello d’arte, cresce in Spagna prima nelle giovanili del Rayo Majadahonda, e poi in quelle dell’Atletico Madrid. Nel 2015 viene inserito nella squadra B dei Colchoneros raccogliendo 10 presenze, poi l’anno dopo viene girato in prestito all’Alaves, formazione con la quale si afferma ad alti livelli: 36 presenze e 2 reti tra Liga e Coppa del Re gli valgono la chiamata del Real Madrid, che strappa ai rivali cittadini il suo cartellino. Nei blancos cresce però alle spalle di Marcelo, potendo giocare solo 23 gare stagionali, poche da titolare. Entrano però nel suo palmares i titoli raccolti dal Real in quella stagione: una Champions League, una Supercoppa Uefa, un Mondiale per club. Nella stagione successiva, siamo al 2018/19, va in prestito alla Real Sociedad dove torna a stupire: 28 presenze totali con un goal. Nell’estate scorsa il Milan lo acquista a titolo definitivo dal Real Madrid per 20 milioni di Euro: decisiva nella scelta del giocatore l’intervento diretto di Paolo Maldini, considerato un idolo dal ragazzo.

Theo Hernandez: Statistiche

Theo Hernandez ha raccolto nella scorsa stagione con la maglia del Milan 33 presenze in campionato, venendo schierato per tre volte anche in Coppa Italia. Ha segnato un totale di 7 reti, 6 in Campionato e una in Coppa. In Serie A ha anche effettuato un assist in movimento e messo a segno un autorete. Ha una media voto di 6.33 e una media fantavoto di 6.78, che evidenzia come il rendimento sia stato molto alto nonostante le nove ammonizioni prese nel corso dell’intero campionato. Il suo ruolo nel fantacalcio classic è D, mentre nella modalità Mantra è schierabile sia come DS che come E. Sarà sicuramente uno dei pilastri di Pioli nella prossima stagione.

Foto: AcMilan.com