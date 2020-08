Valerio Verre – Ruolo, Carriera e Statistiche

By

Valerio Verre

Centrocampista, classe ’94, del Verona. Giocatore di qualità dotato di ottima tecnica, grande tiratore dalla distanza ed esecutore di calci piazzati.

Carriera e statistiche – Verre

Nel 2005 entra nel settore giovanile della Roma, dove cresce nelle varie categorie fino alla Primavera, con la quale vince il campionato nel 2011.

Nella stagione 2011/2012 passa in prima squadra ed esordisce a 17 anni, il 25 agosto 2011, nella gara dei play-off di Europa League.

Nell’estate del 2012, a 18 anni, passa in compartecipazione al Genoa e viene mandato in prestito al Siena debuttando e segnando il 19 agosto in Coppa Italia

Debutta in Serie A il 26 agosto e termina la stagione totalizzando 8 presenze.

Il 20 giugno 2013 la Roma lo riscatta completamente e lo cede a metà all’Udinese.

Il 2 settembre successivo, ultimo giorno di calciomercato, si trasferisce in prestito al Palermo in Serie B.

Esordisce, da titolare, il 28 settembre ed ottiene il 3 maggio 2014 la promozione in Serie A chiudendo la stagione con 20 presenze in campionato.

Il 20 giugno 2014 la Roma riscatta interamente il cartellino e viene ceduto a titolo definitivo agli stessi friulani e il 12 luglio passa in prestito al Perugia in Serie B.

Il 29 agosto, all’esordio in campionato realizza anche il suo primo gol con la nuova maglia. Termina la stagione realizzando 5 gol in 37 presenze.

Il 4 agosto 2015 l’Udinese lo cede in prestito ancora in Serie B al Pescara terminando la stagione con 31 presenze e 1 gol in campionato.

Il 9 giugno 2016 realizza (tramite un tiro da 40 m) un gol nella partita di ritorno della finale play-off contro il Trapani, che sancisce la promozione del Pescara in Serie A.

Il 25 giugno è riscattato dal Pescara

Il 13 agosto 2016, realizza una doppietta nella partita del terzo turno di Coppa Italia e nel corso della sessione invernale di calciomercato, il 31 gennaio 2017 viene acquistato a titolo definitivo dalla Sampdoria, lasciandolo in prestito a Pescara sino al termine della stagione.

Il 24 settembre 2017 esordisce con i blucerchiati e termina la stagione con 18 gare.

Il 17 agosto 2018 viene ufficializzato il suo passaggio in prestito con diritto di riscatto in caso di promozione al Perugia in Serie B.

Il 30 ottobre ritrova il gol e successivamente va a segno nelle successive 4 partite.

Il 30 marzo 2019 realizza la sua prima doppietta in campionato.

Il 10 agosto 2019 la Sampdoria lo cede a titolo temporaneo al Verona segnando la sua prima rete su rigore contro l’Inter.