Albano Carrisi perse la fede insieme a Ylenia: “Avvertivo la catastrofe…”

Albano Carrisi si lascia andare a un racconto da brivido durante l’intervista al settimanale Di Più, spiegando quando perse la sua fede a causa della scomparsa di sua figlia Ylenia Carrisi. Una perdita che tutt’oggi continua a lasciare un vuoto grandissimo all’interno della famiglia Carrisi-Power e i tantissimi fan che, la ricordano come fosse ieri.

Il cantante ha voluto raccontare quanto la perdita di sua figlia lo allontano dalla fede in Dio spiegando nei dettagli quanto sentisse sulle spalle la catastrofe che da li a breve sarebbe arrivata. Delle parole che i lettori non si sarebbero mai aspettati e che, hanno lasciato la possibilità di riflettere sulla fede in Dio.

Albano Carrisi perse la fede

Il cantante ha deciso di raccontare per filo e per segno quanto la perdita di sua figlia Ylenia l’abbia allontanato dalla fede nei confronti di Dio. Albano spiega così: “Vede, la morte della mia prima figlia Ylenia, nel 1993, mi aveva allontanato dalla fede. Imprecavo contro di lui e gli chiedevo perché mi stesse facendo questo. Vivevo una grande crisi. Mi stavo incattivendo, non sembrano più nemmeno io. Il “signor D (Diavolo)” si era infilato nella mia vita”.

Albano Carrisi non si è tirato indietro e ha raccontato di credere nel Diavolo ma soprattutto si aver avvertito la catastrofe che stava per abbattersi sulla sua vita. Le sue parole infatti, sono state: “Certo che il Diavolo esiste. Nelle ore più nere della mia vita mi è capitato di percepire, in maniera tangibile, la presenza di Satana. Ogni volta, per difendermi, iniziavo a segnarmi con la croce e a pregare, finché non lo sentivo allontanarsi. Ma quella volta, con la mia Ylenia, era stato più forte. E io avevo avuto già qualche segnale”.

Il cantante avvertiva il pericolo

Carrisi ha raccontato tutto durante l’intervista al settimanale Di Più, spiegando quanto la scomparsa di sua figlia Ylenia avesse “regalato” la vittoria al “Signor D”: “L’ultimo contatto risale al 31 dicembre. Ci disse solo che stava bene. Poi, più niente, sparita nel nulla. Fu un dolore impensabile. Il “Signor D” aveva vinto…”.

Albano Carrisi perde la fede nello stesso momento in cui, perse sua figlia Ylenia cercando in un secondo momento di avvicinarsi di nuovo a Dio capendo di non essere stato mai abbandonato. Il cantante ha così concluso la sua intervista con: “Qualche mese dopo la scomparsa di Ylenia, nel pieno del dolore, andai in Vaticano con mamma Jolanda, Romina e i miei figli per incontrare Giovanni Paolo II. Prima di entrare in Vaticano mia figlia Cristel, che aveva nove anni, si sentì male e improvvisamente cominciò a vomitare. Poi, subito dopo, stette benissimo. Che fosse successo proprio quel giorno a un passo sa piazza San Pietro, l’ho considerato come un segno divino. Come se quel malore fosse, per mia figlia, una liberazione dal Maligno”.