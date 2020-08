Albin Ekdal – Ruolo, carriera, statistiche

Albin Ekdal è un centrocampista centrale ormai molto esperto, ha 32 anni e tante avventure diverse nel proprio bagaglio, tra le quali gli Europei 2016 e i Mondiali 2018 con la maglia della nazionale svedese: gioca da titolare fino ai quarti di finale persi contro l’Inghilterra.

Albin Ekdal: Ruolo

Albin Ekdal è un centrocampista centrale, bravo sia in interdizione che in fase di costruzione, anche se non eccelso né tecnicamente né dal punto di vista della rapidità. Il suo punto di forza è però la duttilità: col tempo ha imparato a svolgere qualsiasi ruolo del centrocampo. Naturalmente portato a giocare da centrale, può adattarsi da regista, da mezzala e da esterno di destra. Negli ultimi due anni alla Sampdoria è stato titolare fisso.

Albin Ekdal: Carriera

Nato a Stoccolma, in Svezia, ha svolto la trafila delle giovanili nel Brommapojkarna, squadra nella quale ha debuttato a 17 anni giocando ben 24 partite alla prima stagione. La Juventus lo nota e lo strappa al Chelsea, acquistandolo tra Gennaio e Marzo 2007, e aggregandolo inizialmente alla Primavera. Nel 2008-09 raccoglie anche tre presenze in prima squadra, poi viene mandato la stagione successiva in prestito al Siena, con la cui maglia raccoglie 27 presenze e il suo primo goal in Serie A. Nella stagione successiva va in comproprietà al Bologna (23 presenze e 1 goal), ma torna alla Juventus, che lo cede al Cagliari di nuovo in comproprietà e poi, l’anno successivo, in via definitiva. Con i sardi vive la stagione più lunga della sua carriera: quattro anni con 116 presenze e 8 reti. Nel 2015 va all’Amburgo (57 presenze e 1 goal) e nel 2018 torna in Italia, alla Sampdoria, squadra nella quale milita ancora attualmente.

Albin Ekdal: Statistiche

Albin Ekdal ha raccolto nella scorsa stagione con la maglia della Sampdoria 32 presenze in campionato, venendo schierato per una volta anche in Coppa Italia. In Serie A ha anche effettuato due assist in movimento. Ha una media voto di 5.9 e una media fantavoto di 5.83, influenzata dalle 8 ammonizioni prese nel corso dell’intero campionato. Il suo ruolo nel fantacalcio classic è C, mentre nella modalità Mantra è schierabile sia come M che come C. In caso di permanenza alla Sampdoria, sarà sicuramente un titolare fisso.