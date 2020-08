Alfonso Signorini confessa | Maria De Filippi su Instagram con falso nome?

È risaputa la riservatezza di molti artisti dello spettacolo, che non creano un proprio profilo Instagram, o almeno fingono sia così. Sempre più persone famose utilizzano un falso nome per poter stare sul social senza avere l’attenzione di tutti, è così che confessa Alfonso Signorini ospite da Piero Chiambretti.

Sembra proprio saperne molto il direttore di Chi, affermando di conoscere i falsi profili dei Vip e una di queste persone che utilizza il medesimo trucchetto è proprio Maria De Filippi. Tutti noi conosciamo soltanto i profili ufficiali dei suoi programmi, ma sembra esserci altro dietro.

Maria De Filippi su Instagram con falso nome?

Maria De Filippi ha sempre dimostrato di essere una persona molto riservata, non è propensa a far vedere a tutti la sua vita privata, parlandone solo nelle varie interviste. Infatti, ha vari profili Instagram ufficiali, ma ognuno di loro riguardano soltanto i programmi che conduce, utilizzandoli per informare il pubblico delle varie novità relative alle trasmissioni.

Per quanto riguardo un suo profilo privato, non si è mai esposta, ma da quanto afferma Alfonso Signorini sembra averne uno anche lei per seguire i suoi amici e familiari e non mettere di fronte agli occhi del pubblico la propria vita privata. Purtroppo, il nome rimane segreto per non invadere la sua privacy, ma leggiamo ciò che Alfonso Signorini ha rivelato.

Le parole di Alfonso Signorini sulla conduttrice

In una puntata de La Repubblica delle Donne, in onda su Rete 4 condotto Piero Chiambretti il conduttore del Grande Fratello svela questo piccolo segreto:” Instagram è popolato anche dai cosiddetti insospettabili. Dal Presidente del Consiglio a Matteo Renzi che hanno sia profili ufficiali ma anche profili falsi con cui controllano tutto quanto. Sapere questi nomi ti fa un fico pazzesco. Ad esempio, Maria De Filippi, che è una anti-social, ha un nickname dietro il quale…”

Signorini è quindi a conoscenza del vero nickname della moglie di Maurizio Costanzo, ma ovviamente ha deciso di non svelare nulla. Quindi non ci è possibile darvi il nome del profilo privato, ma sappiamo benissimo non sia così facile da trovare. Insomma, la vip di Mediaset sembra sapere come prendere l’attenzione nei suoi programmi, ma anche come tenersi lontana dagli occhi delle persone nel riguardo della sua vita privata.