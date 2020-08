Arthur Melo – Ruolo, carriera, statistiche

Arthur Melo è stato il primo acquisto della Juventus nel calciomercato per la stagione 2020/21. Lo scambio con Pjanic è diventato ufficiale prima della chiusura del bilancio della scorsa stagione, a fine giugno 2020. È stato protagonista di un “caso” al Barça: avrebbe dovuto essere a disposizione fino al termine della stagione, invece si è allontanato e il Barcelona lo ha lasciato fuori rosa.

Arthur Melo: Ruolo

Arthur Melo è un centrocampista centrale, dotato di ottima capacità tecnica abbinata che, abbinata a grandi accelerazioni, lo rendono un calciatore capace di “strappare” il campo ed il gioco, molto pericoloso per gli avversari. Bravo nei passaggi, ha una visione di gioco più che buona. Non particolarmente prestante fisicamente, è però agile e capace anche in dribbling. Paragonato a Xavi e Iniesta, non ne ha ripercorso del tutto il cammino al Barcelona. Di lui oggi Pirlo ha detto: “È un centrocampista di costruzione che può ricoprire più ruoli: dal regista alla mezzala al centrocampista a due. I giocatori di qualità possono ricopre più ruoli e lui tornerà molto utile nel corso della stagione”.

Arthur Melo: Carriera

Nato a Goiânia nel 1996, ha svolto una prima fase delle giovanili nella squadra della sua città, il Goiàs, trasferendosi ben presto al Gremio dove debutta in prima squadra nel 2016. Gioca da titolare nel Tricolor la stagione 2017, in cui raccoglie 50 presenze e due reti tra campionati e coppe. Dopo altre 17 partite e 4 reti nella prima parte della stagione brasiliana 2018, il Barcelona lo acquista a luglio dello stesso anno per una cifra di circa 40 milioni di Euro bonus inclusi. In due stagioni in blaugrana ha giocato 72 presenze segnando 4 goal, ma nonostante sia stato un co-titolare a tutti gli effetti, non ha convinto per rendimento e capacità di incidere sulle partite. Nel palmares un campionato Gaùcho e una Copa Libertadores vinte col Gremio, una Liga e una Supercoppa di Spagna col Barcelona, e una Coppa America con la nazionale brasiliana del 2019.

Arthur Melo: Statistiche

Arthur Melo chiaramente non ha statistiche nel campionato italiano: sarà al suo debutto in Serie A. Impossibile determinare quindi una tendenza del giocatore rispetto al rendimento, anche se la Juventus chiaramente si aspetta un contributo decisivo e importante. Nella scorsa stagione in Liga ha raccolto 21 presenze con 3 goal e 3 assist. Ha giocato anche 4 volte in Champions League. Il suo ruolo al fantacalcio classic sarà sicuramente C, mentre per la modalità mantra sarà da verificare: probabilmente anche in questo caso sarà schierabile da C.