Artur Ionita – Ruolo, Carriera, Statistiche

Artur Ionita, neo nuovo acquisto del Benevento, che lo ha ufficializzato poco dopo ferragosto arrivato in “punta di piedi” in Italia nel 2016 si è ritagliato uno spazio importante con la maglia del Cagliari dove ha contribuito alla crescita degli isolani.

Artur Ionita: Ruolo

Centrocampista centrale con le funzionalità di recupera palloni, Ionita è un vero e proprio equilibratore di gioco, che permette a calciatori più estrosi di avere le spalle coperte. Può ricoprire anche il ruolo di mediano classico.

Artur Ionita: Carriera

Nato a Chișinău, la capitale della Moldavia, il 17 agosto 1990, cresce calcisticamente nella compagine locale del Zimbru Chișinău, dove esordisce nel 2007, prima di passare all’Iskra-Stal dove vi rimane fino al 2010, dimostrando anche buone doti in fase realizzativa.

Successivamente si trasferisce in Svizzera per 5 anni con la maglia dell’Aarau dove conquista anche una promozione in massima serie.

Il Verona lo porta in Italia nel 2014 a parametro 0 e diventa il primo calciatore moldavo a segnare in serie A in occasione della partita contro il Torino, e nel 2016 si trasferisce per poco più di 4 milioni al Cagliari, dove in 4 anni è spesso titolare e si fa apprezzare anche dalla tifoseria. Pochi giorni fa si trasferisce al Benevento, appena ritornato in Serie A.

Artur Ionita: Statistiche

Eletto giocatore moldavo dell’anno nel 2014, conta quasi 200 presenze in Serie A ed è titolare fisso della propria nazionale dove conta 45 presenze e 3 reti.