Bruno Vespa punzecchia Belen Rodriguez: “Oggi ci si spoglia troppo…”

In attesa del ritorno in tv di Porta a porta, Bruno Vespa ha deciso di scrivere un libro intitolato “Bellissime” per portare un po’ di leggerezza dopo il periodo buio del lockdown. Ha deciso di raccontare ciò che per lui è la vera seduzione e della differenza delle dive di un tempo e quelle che vengono definite ora nel medesimo modo.

Intervistato nel settimanale Nuovo, parla del suo nuovo libro e di come una volta le donne dello spettacolo non avevano bisogno di svestirsi per avere successo, lasciando un po’ di mistero e alimentando la fantasia degli uomini. Bruno Vespa punzecchia in modo diretto una delle showgirl più famose negli ultimi anni, commentando il suo successo dovuto principalmente al suo aspetto fisico: Belen Rodriguez. Quali sono state le affermazioni dello scrittore nei suoi confronti?

Bruno Vespa punzecchia Belen Rodriguez

Il conduttore spiega qual è la sua concezione di icona di bellezza, molto diversa da quella attuale del ventunesimo secolo. Dive come Sophia Loren e Laura Antonelli, le quali non avevano bisogno di mostrare il proprio corpo per essere famose, ma semplicemente il loro talento, per il resto ci pensava la fantasia dell’uomo.

Queste sono le sue parole riguardo la showgirl: ”Di Belen, invece, dico che il suo lato B fa la storia. Lei si espone sui social e non credo che si meravigli se qualcuno lo sottolinei e la ammiri […]. Inseguire la perfezione, secondo me è un errore.” Il suo pensiero è fermo, riflettendo su quella che è la vera bellezza delle donne, senza ostentazione del proprio fisico o cercando di modificarlo per nascondere i propri difetti.

Il conduttore e il successo di molte Vip

L’idea del libro è nata dopo il periodo del lockdown cercando di dare un po’ di leggerezza e spensieratezza alle persone dopo aver vissuto, e che ognuno continua a vivere, così tanta sofferenza. Nell’intervista spiega il motivo che lo ha spinto a scrivere “Bellissime”: “Così nel mio libro ripercorro la storia del costume italiano attraverso la seduzione, che per me è la capacità di suscitare un raffinato interesse erotico negli altri”.

La differenza tra le dive moderne e quelle del passato è sostanziale, proprio come lui afferma:” Grazie al potere mediatico della Tv e dei social, donne come Diletta Leotta e Belen Rodriguez vengono considerate dive; ma in realtà non hanno nulla a che spartire con le vere dive del cinema di un tempo. Le icone del passato hanno avuto la fortuna di incontrare grandi registi come Federino Fellini, Luchino Visconti e Pietro Germi”.

Continua affermando che per lui essere dive non è così facile come sembra:” Non lo è affatto Il rischio più grande è quello di cadere nell’autocompiacimento […]. Molte di loro, poi, hanno incontrato più di un ostacolo nella loro vita”. Insomma, non è la prima volta che Bruno Vespa punzecchia le influencer e le showgirl, da cui però non ha mai ricevuto risposta.