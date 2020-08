Calciomercato Atalanta – Nel mirino il giovane De La Vega

Tempo fa l’Inter, grazie a Javier Zanetti, era ad un passo per chiudere per il giovane giocatore argentino De La Vega ma l’operazione saltò perché non rientrava nelle scelte di Conte.

Oggi, invece, è l’Atalanta a puntare sul giovane esterno argentino Pedro De La Vega, classe 2001, attaccante del Lanus.

Portare in nerazzurro il giovane argentino è un’operazione in prospettiva futura da girare in prestito per farlo maturare.

Non si conosce ancora la reale valutazione di mercato ma di sicuro l’Atalanta è un club appetibile che offre la possibilità della Champions League.

Gli interessi del giocatore sono seguiti dal padre e dal presidente della squadra argentina, Nicolas Russo, che ha l’intenzione di tenere una percentuale sulla futura vendita del talento già nel giro delle nazionali giovanili del suo paese.