Calciomercato Fiorentina – Piatek o Thuram per l’attacco; troppe incognite ancora sul mercato

Il calciomercato Fiorentina va avanti a singhiozzo, troppi nomi accostati e seguiti, che cambiano e poi ritornano, ma ancora nulla di concreto è stato fatto per rinforzare la rosa di Iachini. Nelle ultime ore ritorna in auge il nome di Piatek per l’attacco affiancato a quello di Thuram.

Piatek, il nome noto per l’attacco

Prosegue la ricerca della Fiorentina di un attaccante. Il club viola è a caccia di un profilo che possa garantire un buon numero di gol da affidare a mister Beppe Iachini. In cima alla lista dei desideri del presidente Commisso è ritornato Krzysztof Piatek ma l’Hertha Berlino chiede molto: 25 milioni di euro.

Spunta l’idea Thuram

Un altro nome che intriga non poco la dirigenza viola è quello di Marcus Thuram del Borussia Moenchengladbach, figlio di Lilian, grande protagonista nel nostro campionato con le maglie di Juventus e Parma. Thuram non è però una vera prima punta e quindi non risolverebbe del tutto i problemi di Iachini, che invece cerca proprio un attaccante d’area di rigore, quindi questa potrebbe essere solo un’alternativa nel caso non si riuscisse ad arrivare a nessun obiettivo prefissato e poi nemmeno il prezzo del giovane talento nato a Parma ma di passaporto francese è alla portata del club viola a quanto pare.

Dalbert resta: siamo ai dettagli

In attesa dei nuovi arrivi si può considerare fatto il rinnovo di prestiti con l’Inter per Biraghi e Dalbert. L’esterno francese resterà ancora in viola anche il prossimo anno, le due società sono ormai ai dettagli, ma si metterà tutto nero su bianco dopo la giornata odierna che è cruciale in casa Inter per il futuro di Antonio Conte.