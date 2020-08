Calciomercato Juventus – Andrea Pirlo chiude le porte della Juventus a Gonzalo Higuain. È questa la notizia principale della conferenza stampa di presentazione del tecnico della Juventus e della stagione bianconera andata in scena oggi, almeno dal punto di vista del calciomercato. Si dovrà trovare una soluzione, ma l’attaccante argentino non farà parte della rosa juventina del prossimo anno.

Calciomercato Juventus – Pirlo chiude a Higuain: “È stato messo da parte, strade separate”

La domanda è stata esplicita (“Hai parlato con Higuain?”, ndr) e la risposta altrettanto. Queste le parole del Mister: “Con Higuain ho parlato, è una persona che ammiro tantissimo. Ha fatto un ciclo importante qui però parlando anche con il ragazzo abbiamo deciso che le strade si devono separare. I cicli finiscono e lui è stato messo da parte ma da persone serie ci siamo parlati negli occhi abbiamo deciso di prendere questa decisione”.

Altri argomenti di calciomercato toccati dall’allenatore riguardano Khedira, per il quale si attenderà il ritorno dall’infortunio, e Dybala, che è stato definito incedibile: Pirlo ha sottolineato come siano sopratutto i giornali ad avanzare ipotesi sul suo futuro mentre lui è parte integrante del progetto. Ci sono poi tutti gli altri obiettivi, sui quali Pirlo non si è sbottonato: “Sono l’allenatore ed è normale che voglia certi tipo di giocatori. Sto parlando con la società, abbiamo degli obiettivi, però non vengo qua a dirli a voi. Sono l’allenatore ed è giusto che abbia certe idee in testa e certi giocatori come obiettivi. Se ci sarà molto da cambiare? No, vedremo”. Pirlo ha spiegato che vuole una squadra che cerchi di non perdere mai il pallone e che abbia lo stesso entusiasmo e la stessa intensità nel recuperarlo quando lo perde.