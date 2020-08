Calciomercato Lazio – Praticamente fatta per Muriqi, due big sulle tracce di Luiz Felipe

Iniziato il ritiro della Lazio, anche il calciomercato legato ai biancocelesti non si ferma: dopo aver “sistemato” il reparto portieri, la dirigenza capitolina prosegue con le trattative più avanzate, e tra queste spicca quella relativa a Vedat Muriqi, attaccante del Fenerbache oramai molto vicino a vestire la maglia biancoceleste.

Fumata bianca

L’attaccante kosovaro ha da tempo l’accordo con la Lazio, e anche il club turco ha formalmente accettato l’offerta, formalizzata in 19 milioni euro cash, oppure 15 più il cartellino di Bastos, calciatore che in ogni caso si trasferirà in Turchia indipentemente dalla trattativa per Muriqi. Nella giornata odierna, o al massimo in serata l’accordo sarà formalizzato avendo superato ogni possibile ostacolo, e l’annuncio da parte della società potrebbe arrivare anche domattina.

Interesse straniero su Luiz Felipe

Si lavora anche sul fronte cessioni: Gianluca Di Marzio, gionalista sportivo Sky esperto di mercato, rende noto il forte interesse, per ora esclusivamente tramite “osservazione” di Paris Saint Germain e Barcellona per Luiz Felipe, difensore in forza alla Lazio. Il giornalista reputa il rinnovo del centrale brasiliano una priorità, che dovrebbe anticipare anche quella verso l’acquisto di un altro difensore (nella fattispecie Kumbulla), visto che sia parigini che catalani hanno intenzione di rinforzare il proprio reparto arretrato dopo la stagione appena terminata.