Calciomercato Roma – Pedro è un nuovo giocatore della Roma, è ufficiale. La società giallorossa ha pubblicato poco fa un tweet sul proprio account inglese in cui si mostrano la firma e le visite mediche del calciatore che diventa così il primo acquisto del club capitolino. Il giocatore arriva a parametro zero dal Chelsea, squadra dove era approdato dopo la lunga esperienza col Barcelona.

Calciomercato Roma – Pedro è giallorosso, è ufficiale!

La Roma si rinforza con un calciatore esperto, vincente, e di qualità. Pedro Rodriguez Ledesma vestirà la maglia giallorossa nella prossima stagione. Il calciatore si unirà al gruppo agli ordini di Fonseca. Un calciatore importante per la nostra Serie A che si conferma un punto di arrivo per giocatori di primo livello a fine carriera. Pedro ha vinto 5 Liga, 3 Coppa di Spagna, 4 Supercoppa di Spagna, 3 Champions League, 3 Supercoppa Uefa e 2 Mondiali per club con il Barcelona; 1 Premier League, 1 Coppa d’Inghilterra e 1 Europa League con il Chelsea, e ha vinto 1 Campionato Europeo e 1 Mondiale per Nazionali con la sua Spagna.

È un esterno offensivo in grado di agire su entrambe le fasce. Le sue armi principali sono la velocità e il dribbling. La sua abilità nell’usare entrambi i piedi lo rendono un giocatore in grado di dribblare facilmente il proprio avversario e di concludere a rete da qualsiasi posizione. Fornisce spesso assist decisivi per i compagni ed è anche un ottimo goleador, molto freddo sotto porta. Giocatore decisivo, capace di segnare in ogni finale disputata con 9 realizzazioni all’attivo.