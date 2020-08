Calciomercato Torino – Vojvoda ritarda il suo arrivo – Millico può partire – Ultimo tentativo per Bonaventura – Sirigu può restare

Il calciomercato Torino ha ormai spiccato il volo e la società granata ha piazzato anche il terzo colpo in entrata, ma lavora anche per quanto le uscite.

Vojvoda è granata, ma rinvia il suo arrivo: ecco perchè

Oggi doveva essere il giorno di Mergim Vojvoda a Torino, ma il calciatore ormai ex Standard Liegi ha fatto sapere che non arriverà prima di questa sera (l’arrivo era previsto per stamattina), perchè prima vuole salutare tutti i suoi ex compagni che per lui sono stati come una famiglia e non se la sente di lasciarli senza l’adeguato saluto. Quindi arriverà in serata a Torino e domani mattina si sottoporrà alle visite mediche di rito prima della firma sul contratto.

Millico può partire, ma il Torino non vuole perderne la proprietà

Vincenzo Millico continua ad avere molti estimatori e tante richieste, soprattutto da club di Serie A. Sul giovane attaccante del Torino ci sarebbero infatti quattro club: Genoa, Spezia, Chievo e Cosenza. I granata sono disposti a cederlo con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto per non perderlo totalmente.

Un altro dei probabili partenti è Simone Edera: l’esterno offensivo è stato provato in questi giorni nelle vesti di trequartista, ma potrebbe essere ceduto.

Ultimo tentativo per Bonaventura

Il Torino proverà a fare un ultimo tentativo per convincere Jack Bonaventura, il quale sembra ormai vicinissimo al Benevento. Il ds Vagnati non vuole ancora rassegnarsi e per questo contatterà l’ex Milan per sapere se ci sono ancora margini di un ripensamento. Situazione difficile, ma i granata non vogliono avere rimpianti.

Sirigu può restare

Salvatore Sirigu non riesce a trovare squadra e adesso si inizia a fare più concreta la possibilità di una permanenza a Torino. Cairo, Vagnati e anche Giampaolo sarebbero felicissimi di poter contare ancora sul portiere, che si è preso qualche giorno di tempo per riflettere se restare e di conseguenza rinnovare il contratto con i granata.