Caos Barcellona: Messi forza l’addio, i tifosi protestano, il presidente Bartomeu verso le dimissioni

Non hanno tardato a farsi vedere gli effetti dell’indiscrezione non smentita dall’Argentina, sul futuro di Lionel Messi che avrebbe fatto sapere al Barcellona, club che lo ha formato in tutto il suo percorso umano e sportivo, la decisione di lasciarlo libero di accasarsi altrove già in questa stagione.

Braccio di ferro

Il campione argentino, sempre secondo TyC Sports, sempre più convinto di lasciare il blaugrana dopo la vera e propria rivoluzione che è in atto (sono stati allontanati Setien, sostituito da Koeman e Abidal), intende impugnare la clausola che gli permetterebbe al termine di ogni stagione, di svincolarsi senza problemi legali con il suo club, che però potrebbero svilupparsi dopo gli ultimi sviluppi: gli accordi dopo l’ultimo rinnovo di contratto avrebbero reso possibile avvalersi della clausola entro il 31 maggio ma il calciatore è convinto che questa sia stata prorogata a causa del Coronavirus.

Caos in dirigenza

Dopo l’umiliante 8-2 subito dai bavaresi, Messi avrebbe avuto delle avvisaglie anche psicologiche anche se la società ha tentato di accontentarlo: i già citati “epurati” non particolarmente graditi alla stella argentina sono stati allontanati, ma non sarebbe stato gradito l’addio annunciato del suo amico e compagno di squadra Luis Suarez.

Insomma la dirigenza ha tutta l’intenzione di far chiudere la carriera del calciatore in blaugrana ma questo potrebbe comportare un vero e proprio braccio di ferro.

La tifoseria del Barcellona ed in generale tutta la Catalogna ha presto trovato il colpevole di questo malessere che potrebbe significare perdere il calciatore simbolo gratis, ossia il presidente Josep Maria Bartomeu: numerosi tifosi sono scesi in piazza per forzare le dimissioni del patron eletto.

Barcelona fans outside the Camp Nou are calling out Bartomeu to resignpic.twitter.com/Uq2gJ4TCFt — Barca Times Media 🎥 (@MediaBarcaTimes) August 25, 2020

Sempre secondo Tyc Sport il consiglio direttivo del Barcellona, dopo una veloce riunione ha deciso per le dimissioni di Bartomeu, che potranno venire confermate dal diretto interessato nelle prossime ore: non è chiaro se questo sarà abbastanza per rimettere Messi al centro del mondo Barcellona, quello che è certo è che il “caso Messi” è appena iniziato.