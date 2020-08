Diretta Conferenza stampa Gattuso e presentazione Ritiro Napoli Castel di Sangro – Aurelio De Laurentiis, Gennaro Gattuso e Cristiano Giuntoli presentano la stagione del Napoli dal palazzetto dello Sport di Castel di Sangro. Queste le loro parole raccolte da Giornal.it per i propri lettori.

DIRETTA CONFERENZA STAMPA GATTUSO – Ultime novità

Domande

Gattuso: Che giocatore è Osimhen? Puoi cambiare sistema?

“Sicuramente vogliamo provare a fare qualcosa di nuovo. Può farci giocare in modo diverso, farci verticalizzare, far fare palleggio, potremo giocare meno dal basso o tentare il 3 vs 3. Ci darà soluzioni diverse, sa attaccare gli spazi e ha grande forza fisica. Può darci una grandissima mano”.

Gattuso: Come si passa da una stagione all’altra in 15 giorni?

“Cominciamo un campionato nuovo, abbiamo speso tanto, abbiamo fatto un altro sport. Si faceva fatica a preparare le partite. Dobbiamo essere bravi quest’anno. La strada migliore la farà chi perderà meno giocatori, tra mercato, nazionali e infortuni. Abbiamo poco tempo per preparare la prima partita. È un calcio diverso, non dobbiamo farci trovare impreparati”.

Giuntoli: Quand’è che succederà qualcosa con Koulibaly, Allan, Milik, Reguilon, Under. C’è una scadenza?

“Il mercato non è partito ancora. Non ci sono i presupposti per stringere. Le aziende si stanno leccando le ferite dell’anno passato e fanno previsioni per il futuro. Il mercato è in stallo. Spero che dopo la prima settimana di settembre si inizierà a fare sul serio”.

Gattuso: È già un Napoli più forte?

“Sono soddisfatto dei giocatori che alleno, ho una squadra forte con tanti giovani che fanno parte dei primi d’Europa. Non mi preoccupo, io alleno. Poi ci sono le problematiche societarie. Il club ha perso tanto, non ci sono tifosi, non siamo entrati in Champions League, e devo sentire cosa dice la società. Se partirà qualcuno vedremo, quando andrà via qualcuno ne parleremo”.

De Laurentiis: Cosa si aspetta dall’anno prossimo?

“Dipende da quanto ci lasceranno lavorare. Se ripartissimo con stadi chiusi e partite ogni tre giorni…in nome di che cosa poi? Sembriamo attori fittati per recitare una commedia, ma chi l’ha scritta? Ceferin? Dobbiamo lavorare noi per lui o lui per noi? Il calcio europeo deve supinamente sfasciare tutto per rispettare le sue date? Quello che non ha capito Ceferin è che ci vuole rispetto per i tifosi, senza di loro non organizzerebbe nulla. Senza campionati nazionali, il resto non conta”.

Gattuso: Mister, sente più responsabilità?

“No, la stessa. Sono nato con la responsabilità. Quando si allena il Napoli si allena una grande squadra. Dobbiamo fare un grande lavoro e migliorare il settimo posto. Non ho paura di nulla, l’obiettivo ora è dare qualcosa alla squadra. Ma nessuna paura, solo lavorare a testa bassa”

De Laurentiis: Presidente, teme che il campionato possa cambiare format?

“Sai che prevedo sempre il futuro, essendo un uomo di spettacolo sono in continuo sviluppo. Per quanto riguarda il cambio della tipologia del campionato, riguarda la Federcalcio, probabilmente dopo il 31 agosto ne sentiremo parlare. Ma le novità non vanno accolte come un male. Molto spesso invece aggiustano il tiro di quello che da tempo è sempre stato sbagliato. Il campionato è una forma secondo me talmente vecchia e superata che ben vengano le novità”.

Presentazione Ritiro

Aurelio De Laurentiis: “Promesse mantenute in pochissimo tempo, può esserci amicizia tra noi e tra l’Abruzzo e il Napoli. Avete dimostrato coi fatti e in brevissimo tempo che siete capaci a fare quello che altrove non si riesce a fare. La regione ci ha messo del suo, è la prima ad aver permesso ai tifosi, anche se in numero limitato, di partecipare allo stadio agli allenamenti. La regione vuole anche aumentare anche sui concerti questi numeri, l’impianto è straordinario, e si possono suddividere gli spalti in quattro parti. Spero si arrivi a raddoppiare le presenze. Grazie a voi che siete stati straordinari a mettere tutto a disposizione in pochissimo tempo”.

Edo De Laurentiis: “Sono contento di essere in questa regione fantastica, di grande spessore. Sopratutto per l’affluenza dei nostri tifosi, ceh possono entrare allo stadio per vedere i nostri allenamenti. Un plauso all’organizzazione: siamo arrivati in un luogo di grande valore, con strutture di livello che sono come piacciono a noi. Abbiamo trovato persone di cultura, che hanno ribaltato questa Svizzera dell’Abruzzo. Ci sono persone tutte all’opera per salvaguardare i nostri giocatori e perché i nostri tifosi possano venire a visitare la bellezza di questo territorio”.

Giuntoli: “Mi collego alle parole del mister, un grande ringraziamento perché siamo stati accolti in maniera egregia da tutti quelli che hanno coordinato questo grande lavoro. Spostare una carovana come quella del Napoli non è semplice, ci sono strutture di grande livello e tanta disponibilità. Stringeremo negli anni una forte collaborazione”.

Gattuso: “Non me lo ricordo il goal segnato con l’Under21, sono passati tanti anni. Sono rimasto sorpreso, siamo arrivati ieri. Per le strutture e per le persone toccate con mano in questo giorno e mezzo è tanta roba. È facile fare calcio con tre campi e un albergo vicino. Vi ringrazio per come l’ambiente ci sta trattando”.

Marsiglio (Presidente Regione Abruzzo): “Il Napoli era abituato a fare il ritiro in altre località invidiate dai nostri cittadini. L’Abruzzo può ambire al top della qualità, può ospitare una delle squadre top del mondo. Ci sono 80 milioni di tifosi nel mondo in un censimento non ancora finito. Questo apre una finestra enorme alla promozione del nostro territorio. La bellezza e l’importanza dell’appuntamento si commentano da soli e solo gli stupidi possono non capirlo. In Abruzzo si vive bene, si mangiano ottime specialità e si possono vivere 365 giorni all’anno di turismo di ogni tipo. Abbiamo firmato una convenzione di 6 anni rinnovabili e sono pronto a scommettere che tutto il Napoli Calcio e i suoi tifosi si troveranno così bene che i prossimi 12 anni faranno diventare questo territorio la seconda casa del Napoli. Ci auguriamo che la Coppa Italia possa essere accompagnata l’anno prossimo da altri trofei”.

Caruso (Sindaco di Castel di Sangro): “Il Napoli è ormai padrone di casa, questo territorio è una realtà anche se è difficile convincersene. Siamo frastornati dagli impegni e dalla portata dell’evento. Lo testimonia l’affetto verso questa iniziativa, verso il club e i giocatori. Saluto Gattuso che torna a Castel di Sangro dopo esserci venuto come giocatore dell’Under21. Ringrazio la Regione Abruzzo e saluto il presidente del consiglio regionale e gli assessori, e tutti quelli che hanno fatto convergenza su questo progetto. Il Napoli entra in uno scenario nuovo, una sede privilegiata per i ritiri, e che ha facoltà e agibilità dimostrare ora e in seguito per essere una località prediletta da club come il Napoli. Noi abbiamo radici partenopee, a volte in modo ironico definisco questo l’Abruzzo campano”.