F1 Calendario | Todt apre al ritorno di Indianapolis

Domenica 23 agosto è stato il giorno in cui gli occhi del mondo si sono fermati su Indianapolis. Un’edizione della 500 miglia stranamente estiva, non primaverile. Senza pubblico per via delle restrizioni dovute al Coronavirus, ma due persone non potevano mancare. Ed erano pezzi grossi del motorsport, come il presidente della FIA Jean Todt e The Captain Roger Penske, proprietario della IndyCar e dello storico circuito statunitense.

“Penske e la sua troupe hanno preso il comando delle operazioni e ciò che ho visto mi ha molto colpito. Tutti i miglioramenti al circuito sono stati apportati in brevissimo tempo“, ha detto il dirigente francese a Motorsport.com. “Indianapolis è una sorta di Silicon Valley delle corse statunitensi. Naturalmente se la Formula 1 proponesse di svolgere una gara a Indianapolis sarebbe molto positivo per la categoria“. Nelle parole di Todt si scorge un’apertura non tanto per la stagione 2020, quanto per il futuro meno prossimo. D’altronde, viste le dinamiche dei contagi da Coronavirus, la Formula 1 ha cancellato ogni appuntamento in America privilegiando le gare europee. Ma non è un segreto che il presidente della F1 Chase Carey voglia aumentare la popolarità del Circus negli States. E Indy sarebbe una carta da giocarsi, oltre a quella di Austin.

Per il Circus sarebbe un ritorno a Indianapolis, sede del Gran Premio degli Stati Uniti dal 2000 al 2007 e teatro di corse che rimarranno nella storia per motivi diversi. Ad esempio, il duello tra Fernando Alonso e Lewis Hamilton nel 2007, con i due che torneranno a gareggiare nella stessa categoria nel 2021.