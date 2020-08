F1 News | L’Alfa Rome Romeo punta tutto su Raikkonen: è lui il re di Spa

L’appuntamento di Spa-Francorchamps è uno dei più attesi in calendario da tutti i piloti: le sue curve mitiche, da Eau Rouge-Raidillon a Pouhon a Blanchimont, rendono l’esperienza belga davvero magica per i maestri del volante, che negli anni ha contribuito a scrivere pagine importanti della storia della Formula 1.

Chi ha vinto più di tutti in griglia sulle Ardenne è Kimi Raikkonen, ‘The King of Spa’, che da sempre ha avuto un rapporto speciale con questa pista ma che quest’anno sembra destinato a faticare non poco a causa di un’Alfa Romeo davvero poco competitiva in questo inizio di stagione. Il finlandese, però, non si dà per vinto e crede nelle possibilità del team di risollevarsi nel breve termine: “Spa è una delle mie piste preferite, dove ho fatto bene in passato, ma i risultati ottenuti in passato contano molto poco in Formula 1. Ogni anno è una storia a sé e noi dobbiamo solo concentrarci a fare il nostro lavoro al meglio delle nostre capacità. Dobbiamo continuare a lavorare sodo per colmare il divario con chi ci sta davanti. Ognuno deve fare la sua parte, in macchina e in fabbrica, per sfruttare al meglio il pacchetto che abbiamo”.

Anche Antonio Giovinazzi guarda con fascino alla prossima sfida, dove l’anno scorso ha gettato al vento un ottimo risultato nell’ultimo giro del Gran Premio: “Ci sono luoghi che fanno parte della storia della Formula 1 e Spa è sicuramente uno di questi. Quando ero piccolo, il mio idolo era Michael Schumacher e lui aveva un rapporto speciale con questa pista, quindi quando si va in pista per la prima volta il venerdì non si può non pensare a tutta quella storia. Spa è un grande circuito dove guidare, piena di curve impegnative: è un tracciato lungo e serve mantenere un buon flusso per tutto il giro”.

Il team principal dell’Alfa Romeo, Fréderic Vasseur, cerca di tenere i piedi saldamente in terra, conscio del lungo percorso da affrontare per risalire la china: “La settimana di riposo ci ha dato un po’ di tempo per riorganizzarci e prepararci per la prossima tripletta. Non c’è bisogno di dire che tutti in squadra stanno lavorando molto duramente per migliorare la nostra vettura e per estrarne tutto il potenziale: in questo sport, però, non succede nulla da un giorno all’altro, quindi dobbiamo essere realistici sulle nostre aspettative. Dobbiamo fare un passo alla volta, colmare pian piano il divario e continuare a spingere da qui alla gara finale”.