F1 News | Power Unit: Honda seconda solo a Mercedes

La FIA ha finalmente diramato la tanto attesa direttiva tecnica sulle power unit, che cerca di chiarirne i margini di utilizzo vietando la possibilità di cambiare mappatura tra una sessione e l’altra (salvo casi particolari). Una strada, quella intrapresa, che potrebbe limitare lo strapotere Mercedes visto finora, anche se bisognerà attendere il Gran Premio d’Italia per capire l’effettiva influenza sulle prestazioni.

“La Mercedes potrebbe comunque essere in grado di continuare con una forte mappatura motore sulla lunga distanza, ma l’ovvia superiorità in qualifica non ci sarà più – ha affermato il consigliere della Red Bull, Helmut Marko, in un’intervista rilasciata a motorsport-total.com – Questo vale anche per i giri di ingresso e uscita dai box durante un pit stop, quindi pensiamo che questa nuova direttiva ci porterà ad avvicinarci ancora di più. In questo momento il nostro ritmo gara è già abbastanza buono”.

Marko ha poi fatto nuovamente un confronto tra il motore Honda e quello Renault, in dotazione alla Red Bull fino al termine del 2018: “La Renault ha una modalità di qualifica abbastanza buona, ma in gara sono meno performanti di noi – ha spiegato il manager austriaco – Al sabato, la loro power unit è allo stesso livello o leggermente più avanti di noi, ma in gara siamo chiaramente al secondo posto dietro alla Mercedes in termini di potenza”.