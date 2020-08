F1 Passion | Gasly rinato in Alpha Tauri: Kvyat con soli due punti in classifica

Una cosa che negli anni tutti gli appassionati di Formula 1 e gli addetti ai lavori hanno imparato riguardo al complesso microcosmo Red Bull è che nessuno è mai al sicuro e l’unico vero giudice è il cronometro. La scuderia austriaca, sin dai suoi esordi nel Circus, non si è mai fatta particolari scrupoli nello spostare i suoi piloti, quasi sempre cresciuti nella ‘academy di famiglia’, dal team principale alla squadra satellite Toro Rosso/Alpha Tauri e viceversa a seconda delle prestazioni del momento. Questo destino è toccato anche ai due attuali portacolori del team di Faenza, Pierre Gasly e Daniil Kvyat, entrambi già promossi in Red Bull e poi successivamente di nuovo retrocessi.

Tra i due dunque, in questo 2020, sta prendendo vita una sorta di ‘derby degli esclusi’, che però potrebbe rilanciare la carriera di uno dei due, qualora le prestazioni di Alexander Albon nella squadra principale continuassero ad essere insufficienti. Il duello tra il francese ed il russo però in queste prime sei gare è apparso decisamente impari e come uno dei più sbilanciati dell’intera F1. Gasly infatti ha letteralmente demolito il rivale, soprattutto al sabato. 6-0 il confronto diretto nelle sessioni di qualifica, con il talento di Rouen che ha un vantaggio medio di quasi cinque decimi, il terzo più alto dell’intera F1 tra compagni di box.

Alpha Tauri Gasly Kvyat Qualifiche 6 0 Ingressi Q2 6 4 Ingressi Q3 4 0 Distacco medio qualifica +0,483 Gara 1 2 Punti 14 2

Impressionante anche il dato dei turni di qualifica superati: Gasly si è sempre qualificato almeno per il Q2 ed in quattro occasioni su sei ha preso parte allo ‘showdown’ finale dei migliori dieci piloti nel Q3. Kvyat invece in ben due occasioni è stato eliminato durante il Q1 e non è mai riuscito a qualificarsi nelle prime cinque file. Lo stesso trend si può vedere anche in gara, dove Gasly ha conquistato ben 14 punti (due in meno del ferrarista Sebastian Vettel), mentre Kvyat è fermo a quota due, frutto di due decimi posti. L’unica statistica che vede prevalere il russo è quella dei confronti diretti in gara, ma il dato è inficiato dai due ritiri del russo in Austria e Gran Bretagna, le due gare migliori della stagione di Gasly, nelle quali il francese è giunto due volte settimo al traguardo.