F1 Passion | Il Mugello è troppo pericolso?

Il Coronavirus ha stravolto il calendario della Formula 1 2020, costringendo la FIA e Liberty Media a scegliere principalmente tappe europee. Questo ha portato a tre fenomeni: l’appena visto che si ripete (Spielberg e Silverstone), il già visto che ritorna (Imola e Nürburgring) e il mai visto che si manifesta. Piste come Portimão e Mugello, infatti, sono una novità per il Circus. Se da un lato possono dare adrenalina in più, dall’altro i piloti potrebbero faticare ad adattarsi a una pista su cui non hanno mai corso.

Nel caso del Mugello, che il 13 settembre ospiterà il Gran Premio della Toscana Ferrari 1000, qualche osservatore si è spinto più in là. È il caso dell’ex pilota di Formula 3000 Allard Kalff, secondo cui il circuito di Scarperia e San Piero sarebbe pericoloso per la Formula 1. Queste le parole dell’olandese: “Qui vedremo la differenza tra i veterani e i giovani come Max Verstappen e Charles Leclerc. La pista è molto veloce e questo sarà pericoloso. Anche i piloti si lamenteranno della sicurezza. Penso che sia un po’ troppo pericoloso avere così tante curve veloci, ma ovviamente questo aumenta lo spettacolo“. Analoghe osservazioni le aveva fatte Vitaly Petrov ai tempi della Caterham, quando la F1 – nel 2012 – provò sulla pista toscana. Altri piloti hanno invece elogiato il Mugello, che a ogni modo ha ricevuto l’ok della FIA e di Liberty Media per celebrare il millesimo GP della Ferrari.