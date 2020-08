F1 Passion | Webber: “Feroce rivalità con Vettel, fece infuriare mia madre. Ma ho sbagliato anch’io”

Prima che – dal 2014 – la Formula 1 entrasse negli anni del dominio Mercedes, l’ultima scuderia egemone del Circus era la Red Bull. Il team austriaco vinse tutti e otto i titoli assegnati tra il 2010 ed il 2013, nonostante delle intense battaglie con Ferrari e McLaren che portarono in due occasioni il campionato ad essere assegnato all’ultima gara. Sebastian Vettel, all’epoca giovanissima stella sfornata dal vivaio di giovani piloti del team di Milton Keynes, si assicurò quattro successi consecutivi nel campionato piloti, diventando il centro indiscusso della squadra. Soprattutto nel 2010 però, la principale sfida che il tedesco dovette affrontare fu quella portata dal proprio compagno di squadra, il veterano australiano Mark Webber.

Protagonista del podcast F1 Unscripted, condotto da David Coulthard, Webber è tornato a parlare proprio della sua feroce rivalità con Vettel, che nella stagione del primo titolo del pilota di Heppenheim scaturì in uno spettacolare incidente tra i due ‘torelli’. Accadde in Turchia, sul tracciato dell’Istanbul Park, con le due monoposto disegnate da Adrian Newey in prima e seconda posizione: “C’era una tensione che stava crescendo – ha ricordato Webber, in riferimento a quel periodo – io avevo vinto le due ultime gare prima della Turchia, ero in pole e stavo conducendo quella gara. Pensavo che [la vittoria] si giocasse tra noi due. Non eravamo in parata, sicuramente, ma avevamo fatto tanto duro lavoro“.

Dall’attacco di Vettel per conquistare la prima posizione però, si generò lo spettacolare impatto tra le due Red Bull: “Fui sorpreso dall’aggressività di Seb e ci fu il contatto” ha spiegato l’australiano, che poi ha richiamato alla memoria anche un aneddoto curioso. “Il suo gesto [Vettel diede del pazzo a Webber con un segno della mano, n.d.r.] fece davvero infuriare mia madre. Lei era tipo ‘Mio Dio, non può farti questo, dicendo che sei pazzo’. E poi ovviamente c’erano Christian [Horner] ed il team che erano giustamente furiosi”. Webber però ha detto la sua anche sull’altro episodio celebre della sua rivalità con Vettel, legato al mancato rispetto degli ordini di scuderia da parte del tedesco in Malesia, nel 2013.

“Uno dei miei più grandi rimpianti è che avrei dovuto spingere il motore [quando Vettel iniziò ad attaccare]. Ma istintivamente mi dicevo: ‘Dovremmo chiudere questa gara – abbiamo solo tre o quattro o cinque giri da fare e stiamo combattendo l’uno contro l’altro, sforzando un sacco i materiali’. Perché era chiaro, in quella gara, che avremmo dovuto chiudere così il Gran Premio. Chissà se Sebastian si pente ancora oggi di quel particolare Gran Premio. Forse non lo fa, non ne sono sicuro. Ma anche io non sono stato un angelo in certi episodi” ha concluso Webber.