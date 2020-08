Federico Fashion Style positivo al Covid-19 | Isolamento sociale per il Vip | Video

Ancora un altro caso tra i Vip che rientrano dalla Sardegna dopo le vacanze estive. Tra yacht lussuose, feste e spiagge, sono sempre più persone ad accusare i sintomi del Coronavirus, e quindi ha doversi sottoporre al tampone.

Come abbiamo già visto molti ex tronisti ed ex corteggiatori di Uomini e Donne sono in isolamento sociale, poche ore fa è arrivata la confessione di Federico Fashion Style sul suo profilo Instagram che rivela di essere positivo al Covid-19. In un post e nelle sue storie spiega come si sente e si raccomanda con tutte le persone che gli sono state vicino nell’ultimo periodo di eseguire il tampone.

Federico Fashion Style positivo al Covid-19

Sembrano essere sempre meno i Vip che rispettano davvero le norme di sicurezza per non contrarre il virus, forse troppa superficialità o negligenza, ma dalle storie Instagram che mostrano le feste e gli assembramenti non si vedono messe in atto le giuste precauzioni. Il distanziamento sociale è quasi inesistente e difatti i contagi sono aumentati in modo smisurato in queste ultime settimane di ritorno dalla Sardegna.

Arriva il post di Federico Fashion Style sul suo profilo Instagram dove dichiara di aver contratto il Covid-19 dopo la sua vacanza nell’isola. Ha fatto il tampone ed è risultato positivo nonostante il test sierologico, fatto precedentemente che risultò negativo, infatti ha cominciato ad avvertire i sintomi propri del virus che l’hanno subito allarmato. Di seguito le sue parole in riguardo.

Arriva l’isolamento sociale

“Ragazzi voglio informarvi nel rispetto della salute di tutte le persone che sono state a contatto con me…” comincia così il suo post e continua: “ho contratto il Covid-19, ho eseguito il tampone subito dopo essere tornato dalle vacanze in Sardegna anche se li avevo fatto il test ed era negativo, a Roma ho fatto il tampone ed è risultato positivo! Sono a casa in assoluto isolamento, ho la febbre e ho dei sintomi stranissimi! Mi raccomando ragazzi per tutti quelli che come me sono tornati dalle vacanze e hanno frequentato posti affollati, fate subito il tampone! È importante per la vostra e per la salute degli altri! Vi tengo aggiornati!”

Dovrà rimanere quattordici giorni in isolamento a casa, dove dovrà stare attento anche per la salute della compagna e della figlia. Subito arrivano commenti di buona guarigione, ma anche diverse critiche per la superficialità con cui questi Vip hanno vissuto le vacanze.