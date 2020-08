Film Stasera in Tv – Morto Stalin se ne fa un altro – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Morto Stalin se ne fa un altro. Coproduzione franco-britannica-statunitense del 2017 per la regia dello scozzese di origini italiane Armando Iannucci, con Steve Buscemi, Russell Beale, Paddy Considine nei ruoli principali. Adattamento cinematografico del romanzo grafico La morte di Stalin di Fabien Nury e Thierry Robin, il film, in forma di commedia nera, racconta gli eventi che seguirono la morte di Iosif Stalin nel 1953.

Morto Stalin se ne fa un altro – Trama

Il 28 febbraio 1953 Iosif Stalin, capo supremo dell’Unione Sovietica, mentre sta per avviare l’ennesima purga politica, crolla a terra stroncato da un’emorragia cerebrale. La sua morte avviene però solo due giorni più tardi, durante i quali la squadra ministeriale del comitato centrale del defunto dittatore si scontra per ottenere il potere supremo. Tra i protagonisti del teatrino di follia e disumanità che ne scaturisce, sono presenti i figli di Stalin, Vasilij e Svetlana, il generale Georgij Žukov, Nikita Chruščёv, Georgij Malenkov, Vjačeslav Molotov e il depravato Lavrentij Berija. I suoi fedelissimi si affrontano in una lotta senza esclusione di colpi per raggiungere il potere assoluto. Nessuno, però, sembra realmente preoccuparsi di governare il Paese.

Morto Stalin se ne fa un altro – Trailer Video

Morto Stalin se ne fa un altro – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: The Death of Stalin

Genere: Satirico

Durata: 1h 45m

Anno: 2017

Paese: UK, Francia, USA

Regia: Armando Iannucci

Cast: Steve Buscemi, Russell Beale, Paddy Considine

Morto Stalin se ne fa un altro – Dove vederlo e orario

