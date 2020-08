I segni che esprimono più sensualità: ecco quali sono

La sensualità è una dote che alcuni segni presentano in maniera naturale. Non è, in altre parole, una questione di trucco o di abito o di una calzatura particolarmente glamour, ma ha, piuttosto, a che fare con il fascino spontaneo, per così dire, una specie di predisposizione a emanare energia positiva, in grado di attirare gli altri.

A volte possono essere gli occhi, talvolta le mani e il modo in cui una persona le muove, talvolta persino l’espressione, il modo di parlare, di pronunciare un certo termine. Insomma, spesso è solo una questione di particolari. Che fanno la differenza. Vediamo, allora, quali segni sono ritenuti particolarmente dotati di sensualità.

1)Toro

È sicuramente il segno più sensuale dello zodiaco. I suoi modi sono affascinanti, riesce a conquistare con la forza del suo carattere, gentile e al tempo stesso passionale, dolce ma in grado di esprimere grande determinazione, sexy ma al tempo stesso romantico. Un mix decisamente attraente. Inoltre il segno esprime anche fisicamente un grande fascino, avendo molta cura di sé. E, last but not least, vanta una grande capacità di essere sempre molto presente, e al tempo stesso distante, abbastanza da creare un certo clima di suspense nella relazione.

2)Scorpione

Altro segno in grado di esprimere una naturale sensualità, talvolta senza neppure esserne consapevole. Il suo sguardo è magnetico, in grado di risultare particolarmente carismatico, il suo carattere esprime forza e determinazione, la sua capacità di farsi seguire in una scelta è elevata. In ufficio è un leader, anche per la sua intelligenza e il suo essere brillante in ogni situazione, tutta la sua persona suggerisce eleganza anche per la sua propensione a curare molto la sua immagine.

3)Cancro

La sensualità del cancro è una delle sue principali caratteristiche. Il suo fascino sta tutto nel suo orgoglio, nella sua capacità di rimanere sempre in piedi nonostante gli urti della vita, negli occhi che esprimono, al contempo, malizia, tristezza, malinconia, paura. Come nel caso del toro – con cui il cancro in genere raggiunge una intesa molto profonda – si tratta di un mix irresistibile. La donna del segno riesce anche a essere estremamente calda, avvolge il suo partner in una nuvola di tenerezza, calore e passione. E ha una cura estrema, in genere, per le mani, che sono il suo mezzo di seduzione preferito.

4)Sagittario

Seduce con la forza del suo pensiero, il sagittario, segno dotato di una grande capacità di seduzione e di fascino. La sua sensualità sta soprattutto nella sua mente, nella sua autonomia, nella sua capacità di essere sempre indipendente e di lanciare il cuore oltre l’ostacolo. Non ha paura delle sfide, le affronta sempre con grande coraggio, anche da solo, se necessario, ed è per questo dotato di una grande sensualità, che si esprime, all’occorrenza, anche tra le lenzuola.

5)Gemelli

Il segno dei gemelli esprime una profonda sensualità, che si manifesta soprattutto quando è sotto le lenzuola con il partner. Sa sedurre, affascinare con i suoi modi e con le competenze che, spesso, tende a “gonfiare” per vedere che effetto fa. Parla molto e volentieri, dona fiori e organizza sorprese. Ma è soprattutto a livello sessuale che la sua sensualità raggiunge l’apice, quando è in grado di far sentire il partner completamente appagato.