I segni meno sensuali dello Zodiaco: ecco quali sono

Non esiste un corso di laurea per imparare a diventare sensuali: o lo si è oppure no. Ci sono doti, qualità, caratteristiche che si possono affinare, invece la capacità di essere sensuali è una cosa innata, su cui non è possibile esercitarsi. Poco male, ci sono mille altri aspetti di sé che possono piacere all’altro e che possono rappresentare un punto di forza. Vediamo, ora, quali sono i segni dello zodiaco meno sensuali e quali sono, al contrario, i pregi su cui tali segni dovrebbe puntare.

1)Ariete

Il segno è noto per il suo coraggio, la sua forza, la sua determinazione. Ma la sensualità non è propriamente una caratteristica dell’ariete. La sua capacità di conquistare un partner fa leva, semmai, sulla grande energia che sa trasmettere. Il fascino, invece, è un’altra cosa. E il segno è troppo diretto ed essenziale per badare a queste particolarità. Anche nell’altro, infatti, più che la sensualità cerca la capacità di tenergli testa, di saper reggere la sfida.

2)Leone

Come l’ariete, il leone esprime un carattere infuocato, che sa trasmettere forza, coraggio e capacità di affrontare ogni prova a testa alta. La sensualità non rientra tra questi tratti e, per la verità, il segno neppure la cerca, né in se stesso né nell’altro. Per stare con un leone, più che il fascino, bisogna esprimere determinazione ed entusiasmo, attaccamento alla vita e allegria, coraggio nel compiere determinate scelte.

3)Acquario

L’acquario può, talvolta, essere sexy ma la sensualità è una caratteristica che gli appartiene poco. Gli sfugge la capacità di giocare con lo sguardo, di lanciare sottili provocazioni con le mani, di affascinare con i capelli, con i collant o con le labbra. Tuttavia, è molto abile – più che qualsiasi altro segno – con i giochi mentali. È, infatti, estremamente intelligente e ama conquistare un partner con il potere del suo fiuto, della sua intelligenza e della sua discreta furbizia.

4)Capricorno

Il segno ha notevoli doti per attrarre qualcuno, ma la sensualità non è una caratteristica tipica. Semmai, dalla sua, ha la forza, la determinazione, il potere magnetico dello sguardo, il carisma, il coraggio, talvolta l’arroganza che usa per mascherare le sue paure. E che suona irresistibilmente attraente, per qualcuno. Ma giocare non fa per lui, è un segno troppo basato sull’essenza e sulla sostanza, talvolta troppo serio e rigoroso per poter essere in grado di lasciarsi andare, con leggerezza, ad attività di tipo, per così dire, ludico-ricreativo. Preferisce andare subito al sodo. E puntare, magari, sul fascino del suo intelletto!

5)Vergine

Altro segno di terra che, talvolta, appare incapace di giocare, perché troppo concentrato sul suo lavoro, preso dalla difesa delle sue cose, dei suoi spazi e dai calcoli per verificare gli equilibri di bilancio della sua azienda. Per la verità la donna del segno è più aperta e più in grado di esercitare una discreta dose di sensualità, ma l’uomo rimane troppo pragmatico per potersi lasciare andare davvero a questi aspetti. Insomma, il nativo uomo del segno presenta molte altre caratteristiche positive, ma la sensualità non spicca tra queste. Comunque, il segno non sembra neppure preoccuparsene troppo.