Ida Platano piena di speranze: Ex di Uomini e Donne ha superato la delusione?

Ida Platano si mostra piena di speranze e con la voglia di cambiare totalmente la sua vita, soprattutto relativa all’amore. L’ex corteggiatrice del parterre femminile di Uomini e Donne infatti, è rimasta scottata nuovamente dalla fine della sua storia d’amore con Riccardo Guarnieri.

La coppia dopo tantissimi tira e molla negli scorsi anni, sembrava nuovamente aver trovato un punto d’incontro rimediando e cambiato alcuni lati del loro carattere che, prima li avevano portati a chiedere. I lunghi mesi di quarantena sembravano andare benissimo e la convivenza “forzata” aveva dato delle false speranze ai fan di entrambi che, pensavano di poter vedere la coppia insieme ancora per diverso tempo.

Una delusione arrivata poco dopo la fine della quarantena che, ha visto Riccardo Guarnieri tornare nella sua città natale per motivi che sembravano aver a che fare solamente con il lavoro ma che invece, avevano una motivazione sentimentale.

Ida Platano piena di speranze

La ex dama di Uomini e Donne non pensava di dover tornare a soffrire per causa dell’ex cavaliere. Ormai delusa dalle tantissime proposte e promesse di Riccardo andare in malora, Ida Platano ha deciso di cambiare la sua vita, decidendo così di voltare pagina soprattutto per quanto riguarda l’amore.

Ormai single da diversi mesi, Ida non ha mai rinunciato ai suoi sogni ma soprattutto a sperare che un giorno possa crearsi una nuova famiglia insieme a un uomo che, sappia amarla come merita. Durante la giornata di oggi infatti, la ex dama ha deciso di lanciare un messaggio importantissimo all’interno del suo profilo Instagram mostrandosi piena di vita.

Ex dama di Uomini e Donne ha dei sogni

Ida Platano sembra essere riuscita pian piano a dimenticare ma soprattutto ad archiviare il grandissimo dolore che ha provato durante la fine della sua storia d’amore con Riccardo. Una fine che questa volta è definitiva e che, non troverà mai un lieto fine tra i due.

La ex dama di Uomini e Donne però, si mostra speranzosa e soprattutto pronta a mettersi in gioco per trovare l’amore della sua vita. Sul suo profilo Instagram infatti, ha deciso di caricare delle sue foto serena e sorridente, affermando: “I sogni dei bambini si chiamano favole. Quelli dei grandi, speranze. La magia è senza età”. Ida Potrebbe così decidere di tornare all’interno del tak show cercando proprio il lieto fine per la sua favola…