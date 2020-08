Jasmine Carrisi ha ormai deciso di seguire le orme del padre e di gettarsi a capofitto nella musica senza parò mettere da parte l’università. La figlia nata dall’amore tra Albano Carrisi e Loredana Lecciso sembra così convinta di voler crescere musicalmente e sogna il grandissimo palco del Festival di Sanremo nel suo futuro.

L’uscita dell’ultimo singolo “Ego” ha confermato così quanto Jasmine Carrisi sia pronta a dedicarsi quasi completamente al mondo della musica, spiegando e raccontando al settimanale Nuovo quanto sia pronta e determinata. Nonostante l’insicurezza inziale, il suo brano ha da subito trovato tantissimi apprezzamenti, spingendo la figlia di del cantante di Cellino San Marco a nuovi obbiettivi.

Jasmine Carrisi sogna Sanremo

La figlia di Loredana Lecciso ha deciso di seguire le grandissime orme del padre dedicando alla sua più grande passione: La musica. Dopo l’uscita del suo singolo “Ego” Jasmine ha confessato di voler puntare a Sanremo nei prossimi anni ma soprattutto di non ascoltare moltissimo le canzoni che, il suo stesso padre canta ormai da tantissimi anni.

Un’affermazione inaspettata quella di Jasmine nei confronti del padre che, si è trovata in disaccordo con un possibile duetto a Sanremo insieme a Albano Carrisi. La figlia del cantante ha infatti spiegato di non ascoltare affatto la musica che suo padre canta: “Si, è vero. La conosco e l’apprezzo, ma ascolto un altro genere musicale”.

Jasmine Carrisi sottolinea anche che, in un’ipotetica partecipazione a Sanremo, lei non sarebbe disposta a duettare con Albano, lasciando per la seconda volta i fan molto sorpresi e dispiaciuti. La cantante confessa: “Insieme a Albano magari no. Però Sanremo è qualcosa cui nessuno mai rinuncerebbe perché rappresenta al cento per cento la musica italiana. Ovviamente credo che per ora sarebbe prematuro per me”.

Jasmine ha un obbiettivo ben preciso

La figlia di Loredana Lecciso racconta quanto voglia collaborare con alcuni artisti famosi totalmente lontani dal mondo di Albano ma soprattutto molto vicini a Jasmine Carrisi. La figlia ha così deciso di mettere da parte i tantissimi gossip sulla sua famiglia in cui lei vive ormai da diversi anni, tanto da non farci neanche più caso.

Jasmine Carrisi infatti, punta alla collaborazione con Tredici Pietro, figlio più giovane di Gianni Morendi. Entrambi infatti, sono molto amici e chissà se presto non possa uscire un nuovo singolo, questa volta insieme.