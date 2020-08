Kevin Lasagna – Ruolo, Carriera, Statistiche

Kevin Lasagna rappresenta alla perfezione il profilo dell’attaccante inizialmente poco conosciuto e sponsorizzato che grazie al duro lavoro riesce a farsi notare da palcoscenici che sembravano preclusi fino a pochi prima.

L’attaccante dell’Udinese è oramai una presenza fissa in massima serie.

Kevin Lasagna: Ruolo

Nasce prima punta, ma può svariare su tutto il fronte offensivo, negli ultimi anni ha ricoperto con buoni risultati il ruolo di seconda punta e esterno d’attacco.

Kevin Lasagna: Carriera

Cresciuto nel settore giovanile del Chievo e del Suzzara, debutta nella Governolese, nel campionato di Promozione dove si fa notare per l’ottima media goal, venendo acquistato dal Cerea, in Serie D e l’anno successivo passa all’Este, sempre in quarta categoria dove sigla 21 reti in 33 presenze, abbastanza per destare l’interesse di Cristiano Giuntoli, allora DS del Carpi, in serie B che lo acquista per 75mila euro. Nella stagione di debutto tra i professionisti segna 5 reti in 30 presenze e si fa apprezzare anche per l’impegno profuso nel campionato che vede la promozione in Serie A per la prima volta del Carpi, che permette a Lasagna di debuttare anche in massima serie, segnando anche 5 reti (curiosamente tutte da subentrato), di cui una decisiva a San Siro contro l’Inter, che fissa il punteggio sull’1-1, anche se le sue marcature non impediranno la retrocessione in B.

L’attaccante resta anche l’annata successiva e i suoi goal, ben 14 permetteranno di partecipare ai playoff dove tuttavia vedrà il Benevento sconfiggere il Carpi e conquistare la Serie A, categoria che riconquista quando viene acquistato dall’Udinese per 4,5 milioni di euro nel 2017 dove trova ottimo spazio e riesce ad andare in doppia cifra nella prima e nell’ultima stagione con i bianconeri.

Kevin Lasagna: Statistiche

Arrivato relativamente tardi in Serie A, Lasagna ha trovato la sua dimensione e può già contare quasi 150 presenze e 37 reti in massima serie. Conta anche 4 presenze con la maglia della Nazionale, con la quale partecipa alla Nations League nel 2018.