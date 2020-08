Milan News – Calciomercato: Maldini e Massara a ruota libera su tutte le trattative

Milan News – Calciomercato: nella giornata di oggi il Milan ha svolto la conferenza stampa di presentazione della stagione 2020/21 e si è parlato ovviamente tantissimo di calciomercato. Oltre a Gazidis, che ha presentato la stagione e le ambizioni del club, c’erano Paolo Maldini e Frederic Massara che hanno parlato di quasi tutti gli obiettivi di mercato rossoneri. Una lunga carrellata su tutte le situazioni

Milan News – Calciomercato: Maldini a ruota libera su tutte le trattative

Maldini su Ibrahimovic: “Stiamo lavorando tutti duramente per arrivare ad un accordo. Sappiamo che sarà una preparazione corta, quindi vogliamo provare a chiudere in tempi molto stretti. Ma è normale che debba esserci un piano B, anche C e D, abbiamo delle priorità e Ibrahimovic è la nostra priorità”. Il punto sulla trattativa per Bakayoko: “Lo conosciamo bene. La trattativa va avanti. Le modalità sono ancora da studiare al 100%”.

Maldini e Massara hanno confermato che non ci sono le condizioni per chiudere per Serge Aurier e che, di conseguenza, Calabria sarà tolto dal mercato. Ieri poi è arrivato il rinnovo fino al 2025 per Tommaso Pobega: il centrocampista, in prestito al Pordenone lo scorso anno, dovrebbe restare a disposizione di Pioli.

C’è poi la questione per Ante Rebic, il giocatore che il Milan vorrebbe acquisire a titolo definitivo prima della fine del prestito biennale, previsto per il termine della prossima stagione. Parla Massara: “Confermo la volontà di prenderlo subito a titolo definitivo. Siamo molto soddisfatti del suo rendimento, specialmente nel girone di ritorno che è stato straordinario”. Chiusura dedicata forse all’aspetto più delicato di calciomercato in questa sessione, il rinnovo di Gigio Donnarumma che va in scadenza il prossimo anno: “Abbiamo fiducia che voglia continuare con noi. Pronti a fare offerte adeguate per un giocatore così importante. Sì, c’è una certa preoccupazione perché è al suo ultimo anno di contratto. Ma prima risolviamo la questione Zlatan e poi ci concentreremo su Gigio”. Raiola è anche l’agente di Calhanoglu, e si discuterà anche del centrocampista con lui.