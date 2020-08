Oroscopo di oggi, martedì 25 agosto 2020 – Previsioni per tutti i segni

L’oroscopo di oggi martedì 25 agosto 2020. Eccoci a martedì! Quali segni saranno baciati dalla fortuna nelle prossime 24 ore? Chi, invece, dovrà fronteggiare qualche insidia astrale? L’Ariete dovrebbe tenere la tensione sotto controllo, sopratutto in amore. Vergine, è tempo di staccare un po’ la spina! Come sarà la tua giornata? Per scoprirlo, leggi il seguente oroscopo di oggi, rivolto a tutti i segni.

Oroscopo di oggi martedì 25 agosto 2020: segni di fuoco

Secondo l’oroscopo di oggi Ariete: dovresti provare ad ascoltare le ragioni del partner, prima di puntargli il dito contro. Leone: dovresti tralasciare la tua ansia per il futuro e concentrarti di più sul presente. Sagittario: sul fronte lavorativo non dovresti sovraccaricarti di responsabilità!

Oroscopo di oggi martedì 25 agosto 2020: segni di terra

Oggi Toro: dovresti lasciarti andare in amore, anche se in passato sei stato ferito. Vergine: cerca di staccare la spina o, per lo meno, rallentare i tuoi ritmi di lavoro! Capricorno: aiuta il collega che ti chiede una mano senza pensarci due volte. In futuro, verrai ricompensato!

Oroscopo di oggi martedì 25 agosto 2020: segni di aria

In base all’oroscopo di oggi Gemelli: sul lavoro qualche collega potrebbe essere geloso dei tuoi risultati. Fai attenzione! Bilancia: è tempo di fare chiarezza, dentro di te, su cosa vuoi davvero in amore. Acquario: concediti del relax, perché hai avuto alcune giornate molto faticose!

Oroscopo di oggi martedì 25 agosto 2020: segni di acqua

Secondo l’oroscopo di oggi Cancro: sul lavoro avrai un potere persuasivo molto forte. Approfittane, per portare avanti le tue idee! Scorpione: cerca di proteggere il lavoro dai profondi cambiamenti che stai vivendo a livello personale. Pesci: il tuo savoir faire sul lavoro ti procurerà molti consensi.