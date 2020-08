Ricetta torta Red Velvet: ingredienti, preparazione e consigli

Oggi vediamo insieme la ricetta della torta Red Velvet, un dolce tipico americano buonissima e molto bella utilizzata soprattutto per i matrimoni o proposte romantiche.

Torta Red Velvet – Ingredienti

Gli ingredienti sono da intendersi per 8 persone.

Burro 150 grammi

Uova 120 grammi

Zucchero 375 grammi

Sale fino 5 grammi

Coloranti alimentari rosso 30 grammi

Bacello di Vaniglia 1

Yogurt bianco naturale intero 300 grammi

Cacao amaro in polvere 50 grammi

Farina 00 35 grammi

Lievito per dolci in polvere 10 grammi

Aceto di vino bianco 30 grammi

Per il frosting al formaggio

Formaggio fresco cremoso 525 grammi

Zucchero a velo 300 grammi

Scorza di limone 1

Burro 150 grammi

Per la decorazione

Lamponi a piacere

Meringhe piccole a piacere

Oro in foglie a piacere

Torta Red Velvet – Preparazione

Ponete in una planetaria con foglia il burro e lo zucchero semolato e azionatela a velocità media: una volta che lo zucchero sarà sciolto aggiungete metà delle uova già sbattute e, una volta assorbite, aggiungete le rimanenti. Lasciate lavorare ancora qualche minuto e unite sale nonché i semi della vaniglia.

Mentre la planetaria continua il lavoro unite il colorante rosso e montate per 4 minuti, sino ad ottenere un composto liscio e gonfio. Ora con la planetaria ferma aggiungete il cacao setacciandolo. Mescolate il tutto con delicatezza dal basso verso l’alto unendo lo yogurt e continuando a mescolare.

Ora setacciate la farina insieme al lievito dentro la ciotola e continuate a mescolare, per poi aggiungere all’ultimo l’aceto. Mescolate ancora e su della carta da forno posizionate un cerchio da pasticceria da 20 cm foderandolo con altra carta forno. Versare l’impasto e livellare.

Mettete il composto in forno per 75 minuti a 175° e poi lasciatelo intiepidire eliminando il disco da pasticceria. Capovolgere la torta su un piatto e preparare il frosting al formaggio: versatelo nella planetaria insieme al burro mescolando il tutto ad alta velocità. Unite zucchero a velo e limone grattugiato mescolando ancora per 4 minuti e lasciandolo in frigo per 15 minuti.

La torta deve essere tagliata in tre dischi uguali e farcita con dei ciuffetti di crema afacendo così sino alla fine. Ora farcite la parte di sopra con i ciuffetti di frosting al formaggio unendo le meringhette, i lamponi e la foglia d’oro lasciandola raffreddare in frigorifero prima di assaggiarla.

Torta Red Velvet – Consigli

Questa torta Red Velvet può essere conservata in frigorifero sino a 4 giorni. Bisogna fare attenzione ai coloranti e quelli liquidi sono adatti per queste preparazioni: se volete usare quello in polvere, sarà necessario scioglierne 8 grammi in 30 grammi di acqua per poi utilizzarlo.