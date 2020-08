Ballando con le Stelle a rischio | Due ballerini positivi al Covid-19

Il programma doveva iniziare in primavera, ma per ovvi motivi la registrazione e di conseguenza la messa in onda è slittata a Settembre. Dopo il lockdown e la pausa estiva, il programma sembrava pronto per ripartire, sono anche state svelate le coppie che da qualche settimana si stanno allenando per contendersi la vittoria.

Nonostante la rassicurazione recente della conduttrice Milly Carlucci nel profilo ufficiale del programma per quanto riguarda le procedure anti Covid-19, queste sembrano non essere state abbastanza tempestive. Infatti due ballerini sono stati trovati positivi al Coronavirus e ora Ballando con le Stelle sembrerebbe essere a rischio.

Ballando con le Stelle a rischio

Le registrazioni iniziate il 24 Agosto, sono state immediatamente interrotte per due giorni per permettere la sanificazione dello studio. Tutti i ballerini e la troupe sono stati sottoposti a dei controlli medici, ciò nonostante non ha fermato il Covid-19, che è entrato lo stesso nel luogo della trasmissione. Ovviamente si sono subito mossi di conseguenza per evitare eventuali contagi e aumenteranno i test sierologici e, se necessari, l’utilizzo dei tamponi.

Non ci è dato sapere se e quando ripartirà o se subirà un eventuale slittamento della data. Per andare in onda si dovranno garantire tutti i presupposti per assicurare la salute di ogni partecipante e di chi lavora dietro le quinte. Questa è la cosa più importante, senza le dovute norme sia igienico sanitarie sia mediche non sarà proprio possibile continuare con le registrazioni.

I ballerini positivi al Covid-19

L’indiscrezione è arrivata da Cinque Quotidiano, un portale sulla cronaca di Roma e dintorni. La stessa notizia sembra essere stata confermata dall’opinionista Giovanni Ciacci nel programma Ogni Mattina. In tv ha preferito non fare nomi ed ha affermato:” Hanno trovato due positivi al Covid-19, due ballerini. Ho parlato con Raimondo Todaro e mi ha detto che hanno trovato dei colleghi positivi. È ferma la produzione, non si sa se Ballando partirà, se non partirà. Produzione sospesa per ora però andiamo avanti e vediamo cosa succede”.

Ad essere contagiati sono il famoso ballerino di Ballando con le Stelle, Samuel Peron e l’attrice ed ex cantante italiana figlia di Adriano, Rosalinda Celentano. I due si stavano preparando da settimane per questa esperienza, troncata per il loro isolamento. Non si hanno ancora informazioni per quanto riguarda il loro stato di salute, ma seguiremo qualsiasi aggiornamento.