Bollettino Coronavirus – Ecco i dati del 26 Agosto 2020

A differenza delle scorse settimane, dove il numero di contagi ha subito giornalmente una crescita continua, nelle ultime 24 ore si è registrato un altro lieve trend in discesa. Come riporta l’ultimo bollettino con i dati relativi alla diffusione del coronavirus nelle ultime 24 ore, c’è stata una lieve discesa del numero dei nuovi contagi, anche se è diminuito anche il numero di tamponi effettuati. In attesa dell’aggiornamento dei dati del 26 agosto 2020 analizziamo gli ultimi dati forniti dal Ministero della Salute.

Secondo l’ultimo aggiornamento sono 878 nuovi casi (953 nelle 24 ore precedenti). Altri 4 sono i morti (4 anche nelle 24 ore precedenti) e aumenta di 1 unità i ricoverati in terapia intensiva (al momento 66 pazienti). Nelle ultime 24 ore sono guariti 353 pazienti affetti da coronavirus (192 nelle 24 ore precedenti), per un totale di pazienti guariti di 206.015.

In aumento rispetto alle ultime 24 ore il numero di test effettuati. Sono stati fatti infatti 72.341 tamponi rispetto ai 45.905 di ieri e gli oltre 77 mila dei giorni scorsi. In totale dall’inizio dell’epidemia, sono 261.174 le persone che hanno contratto il virus Covid-19.

I dati Regione per Regione

Nelle 24 ore i maggiori incrementi dei nuovi contagi si sono registrati maggiormente in Lazio (143), Campania (138), Lombardia (119) e Veneto (119). In Valle d’Aosta non si sono registrati nuovi casi da coronavirus. Nessun nuovo caso da Covid 19 anche in Molise. Questi i dati del ministero della Salute diffusi il 25 Agosto 2020, suddivisi regione per regione.

Lombardia 98.545 (+119, +0,1%; ieri +110)

Emilia-Romagna 31.094 (+65, +0,2%; ieri +116)*

Veneto 22.190 (+119, +0,5%; ieri +116)

Piemonte 32.440 (+57, +0,2%; ieri +40)

Marche 7.124 (+11, +0,2%; ieri +3)

Liguria 10.683 (+12, +01%; ieri +26)

Campania 5.976 (+138, +2,4%; ieri +116)

Toscana 11.253 (+34, +0,3%; ieri +44)

Sicilia 4.091 (+24, +0,6%; ieri +65)

Lazio 10.236 (+143, +1,4%; ieri +146)

Friuli-Venezia Giulia 3.651 (+9, +0,3%; ieri +2)

Abruzzo 3.662 (+10, +0,3%; ieri +4)

Puglia 5.119 (+49, +1%; ieri +45)

Umbria 1.679 (+29, +1,8%; ieri +11)

Bolzano 2.893 (+9, +0,3%; ieri +15)

Calabria 1.408 (+8, +0,6%; ieri +2)

Sardegna 1.859 (+34, +1,9%; ieri +91)

Valle d’Aosta 1.223 (+2, +0,2%; ieri nessun nuovo caso)

Trento 5.032 (+3, +0,1%; ieri +1)

Molise 511 (nessun nuovo caso per il secondo giorno consecutivo)

Basilicata 505 (+3, +0,6%; ieri nessun nuovo caso)

Prossimo aggiornamento coronavirus

Il Ministero della Salute ci aggiornerà nuovamente su quelli che saranno stati i dati giornalieri in Italia. Come consuetudine il nuovo bollettino con i dati relativi a guariti, positivi (in isolamento domiciliare con o senza sintomi, ricoverati) sarà rilasciato alle ore 18.00.