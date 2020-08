Calciomercato – Affari e trattative 26 agosto – Messi dice addio al Barça, inviati anche i documenti – Ibra più vicino al Milan

Il calciomercato non può che iniziare con una bomba che stravolgerà l’estate calcistica europea e non solo: Lionel Messi ha deciso di dire addio al Barcellona ed in nottata ha inviato alla società anche il fax per liberarsi. In Italia intanto si è risolto il caso Conte: resta all’Inter, mentre il Milan e Ibra sono sempre più vicini.

Il caso Messi

Lionel Messi dopo le ultime delusioni con il Barcellona ha deciso di provare una nuova esperienza calcistica e lo ha fatto presente alla società. Nemmeno l’arrivo di Ronald Koeman sulla panchina blaugrana ha fatto cambiare idea alla “Pulce”. Stanotte è arrivato nella sede della società il documento firmato da Lionel Messi per la possibile risoluzione contrattuale dal Barcellona. Lunedì la Pulce ha detto ad ambienti vicini di volere risolvere il contratto per poi essere libero di firmare con un altro club. Nel fax c’è l’intenzione di Messi di salutare il Barcellona al termine della stagione.

Nei contratti FIFA si parla esplicitamente di questa fattispecie, in caso le stagioni vengano prolungate oltre il 30/06 anche i contratti in essere verrebbero allungati fino al termine del mese delle competizioni. Dunque Lionel Messi, in via del tutto eccezionale, ma plausibile e documentata, poteva richiedere la risoluzione contrattuale entro la fine di agosto. Insomma, se Messi vuole è davvero disponibile a parametro zero.

Inter, caso risolto: avanti con Conte

Il giorno del tanto atteso incontro chiarificatore fra Antonio Conte e la dirigenza dell’Inter si è concluso con la fumata bianca per la permanenza del tecnico pugliese sulla panchina nerazzurra. Assieme a Conte, la proprietà ha confermato anche Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, ovvero i referenti della parte sportiva.

Milan: Ibra sempre più vicino al rinnovo

Si può considerare oramai ad un passo il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic col Milan, infatti, col rilancio dei rossoneri adesso l’accordo è in chiusura. Siamo ai dettagli, nonostante la cautela sia d’obbligo. Già domani comunque dovrebbe esserci la firma sul prolungamento di contratto dello svedese.

Dopo aver chiuso con Ibra si stringerà per riportare in rossonero Tiemouè Bakayoko. Con il Chelsea si è trovato l’accordo sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a circa 30 milioni di euro.

La Roma ha ufficializzato Pedro

Pedro Rodriguez è un nuovo giocatore della Roma. Lo ha annunciato il club giallorosso sui propri canali ufficiali: l’attaccante spagnolo, uno dei calciatori più vincenti in attività, lascia il Chelsea da svincolato dopo cinque stagioni e firma un triennale con i capitolini.