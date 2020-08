Calciomercato Cagliari – Accelerata per Marin e soluzione fascia destra

Il Cagliari è molto attiva sul calciomercato per regalare una rosa competitiva a mister Di Francesco, infatti si continua a trattare per portare in Sardegna Razvan Marin.

Ne avevamo già parlato di questa trattativa ma ora il Cagliari ha accelerato ed è vicino alla chiusura per portare il giovane centrocampista rumeno in rossoblu a titolo definitivo e non in prestito.

In entrata i rossoblu stanno anche cercando il terzino per completare il reparto difensivo ed in lista ci sono Zappa e Sabelli.

Gabriele Zappa giovane promettente, classe ’99, terzino destro del Pescara ma l’Inter ha il diritto di ricomprare il giocatore e quindi bisognerà aspettare per capire con chi trattare.

Stefano Sabelli, classe ’93 terzino destro del Brescia, ha un contratto in scadenza per il 30 giugno 2021 e con il Brescia in Serie B il Cagliari potrebbe essere un’ottima soluzione per il giocatore.