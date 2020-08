Calciomercato Fiorentina – Milan in pressing su Pezzella – Higuain idea per l’attacco

Il calciomercato Fiorentina va avanti nei sondaggi alla ricerca della punta richiesta da Iachini, ma la società deve anche cedere qualche pezzo pregiato per fare cassa.

Milan in pressing su Pezzella

Dopo un lungo corteggiamento a Nikola Milenkovic, il Milan ha cambiato improvvisamente obiettivo per la difesa guardando però sempre in casa viola, questa volta il pressing è su German Pezzella.

Questo pomeriggio c’è stato a Milano un incontro tra i dirigenti rossoneri e l’entourage dell’argentino. Le parti hanno chiacchierato per circa mezz’ora e il calciatore ha fatto sapere che accetterebbe il trasferimento, ma bisogna trattare con la Fiorentina che lo valuta tra i 18 e i 20 milioni.

Idea Higuain per l’attacco, ma è difficilissimo

Altro giorno altro nome verrebbe da dire per quanto riguarda la punta centrale che serve ai viola. Oggi c’è stato un approccio con la Juventus per Gonzalo Higuain, che i bianconeri hanno ormai scaricato e sarebbero pronti anche a pagare metà dello stipendio dell’argentino, che percepisce 7.5 milioni l’anno. Ma è proprio il calciatore che ha subito stoppato il tutto, perchè pretende dalla Juve anche il pagamento di 1.5 milioni che avanza dalla scorsa stagione. Quindi anche questa pista per l’attacco sembra impossibile per la società di Commisso.

Prestito Dalbert: la situazione

Quello che ieri sembrava un affare fatto oggi sembra poter saltare, infatti Inter e Fiorentina non hanno ancora trovato l’accordo per i rinnovi dei prestiti di Biraghi e Dalbert. L’Inter sembra non essere più così convinta di confermare Biraghi e questo riporterebbe l’italiano a Firenze ed il francese a Milano per poi essere messo in lista di sbarco.