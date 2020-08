Calciomercato Genoa – Oggi dovrebbe essere annunciata la firma di Rolando Maran: il nuovo tecnico del Genoa ha chiuso ieri gli accordi con la società di Preziosi, ma non è ancora arrivata l’ufficialità. Il contratto avrà una base biennale, in queste ore l’arrivo in città e l’inizio del lavoro con la squadra.

Calciomercato Genoa – È il giorno di Maran: biennale per il tecnico

Mancano solo gli annunci: quello dell’esonero di Davide Nicola e quello dell’arrivo di Rolando Maran al Genoa. L’allenatore ex Cagliari e Chievo Verona siederà sulla panchina del Genoa nella stagione 2020/21. Una scelta di Preziosi dopo le difficoltà ad arrivare ad Italiano e D’Aversa, prime due scelte del nuovo direttore sportivo Faggiano. Maran avrà un contratto biennale, una sorta di garanzia sul futuro con un presidente come Preziosi, e anche una copertura del precedente contratto col Cagliari che sarebbe scaduto nel 2022. Inizierà da subito la preparazione precampionato del Grifone, che vuole vivere una stagione con maggiore tranquillità rispetto alle ultime.

Molto più che probabile, a questo punto, il passaggio alla difesa a quattro e al centrocampo a tre, mentre in attacco Maran ha sempre dimostrato di adattare gli schemi offensivi ai propri uomini. Saranno in tre a giocare davanti, ma potrebbero esserci due esterni offensivi con compiti di copertura, oppure un trequartista a schermare il centrocampo e due punte, come già visto al Cagliari. Sembra però già evidente la volontà di rinforzare il reparto avanzato con le trattative per Younes, Llorente, Caprari e Falco.